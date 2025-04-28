Гробницю Папи Франциска відвідують тисячі людей
Гробницю Папи Франциска відвідують тисячі людей
«Мікродозинг не чарівна пілюля»: чому люди шукають покращення психічного стану в грибах і які ризики цього тренду
«Мікродозинг не чарівна пілюля»: чому люди шукають покращення психічного стану в грибах і які ризики цього тренду
Зросла кількість жертв вибуху у порту Ірану (оновлено)
Зросла кількість жертв вибуху у порту Ірану (оновлено)
«Ходять по дворах і переписують раніше похованих»: нова «діяльність» окупантів
«Ходять по дворах і переписують раніше похованих»: нова «діяльність» окупантів
Микола Азаров планує стати в Росії академіком, попри нульовий індекс Хірша
Микола Азаров планує стати в Росії академіком, попри нульовий індекс Хірша
Без маневреного фонду. Чому киянам нема куди піти після прильотів ракет
Без маневреного фонду. Чому киянам нема куди піти після прильотів ракет
Росія близька до початку вирішального штурму Слов'янсько-Краматорської агломерації
Росія близька до початку вирішального штурму Слов'янсько-Краматорської агломерації
У рівненському пологовому з пацієнтки вимагали гроші за оплачене НСЗУ дослідження
У рівненському пологовому з пацієнтки вимагали гроші за оплачене НСЗУ дослідження
Кілліан Мерфі: «Не думаю, що кіно може змінити світ. Але воно може змінити людей, які здатні змінити світ»
Кілліан Мерфі: «Не думаю, що кіно може змінити світ. Але воно може змінити людей, які здатні змінити світ»
ГоловнаСуспільствоВійна

Суд визнав банкрутом ​Запорізьку кондитерську фабрику

Через війну кредитори визнали неможливим відновлення нормальної роботи підприємства. 

Суд визнав банкрутом ​Запорізьку кондитерську фабрику
Магазин ЗКФ (архівне фото)
Фото: myzp.info

Господарський суд Запорізької області визнав банкрутом і відкрив ліквідаційну процедуру приватного акціонерного товариства "Запорізька кондитерська фабрика".

Про це повідомляє LIGA.net із посиланням на дані в судовому реєстрі.

Підприємство було створене в 1946 році і виготовляло цукерки, карамель, вафлі, печиво, халву. Належало родині колишнього депутата Запорізької міської ради Сергія Пшигоцького. 

У 2024 році ЗКФ отримав лише 2,9 млн грн доходу, а збиток становив 88 500 грн. 

У передбанкрутному стані підприємство опинилося ще до повномасштабної війни – справу про банкрутство відкрили в січні 2022 року. На початку 2024 року суд затвердив план санації (фінансового оздоровлення), але виконати його не вдалося.

На початку березня 2025 року збори кредиторів вирішили припинити процедуру санації через неможливість відновлення господарської діяльності.

"Відновлення... виробничої діяльності ПрАТ "ЗКФ" унеможливили наступні чинники: обстріли території міста Запоріжжя; постійні планові та позапланові відключення електричної енергії, через які неможливо налагодити стабільний процес виробництва продукції; тривалі та часті повітряні загрози, під час яких працівники повинні знаходитись у сховищі, що зумовлює зупинення виробничих ліній та виробництва, та як наслідок – підвищений вихід браку та збільшення витрат на виготовлення одиниці продукції, оскільки перезапуск лінії потребує додаткових витрат", – зазначено в постанові.

﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies