Суд визнав банкрутом ​Запорізьку кондитерську фабрику

Господарський суд Запорізької області визнав банкрутом і відкрив ліквідаційну процедуру приватного акціонерного товариства "Запорізька кондитерська фабрика".

Про це повідомляє LIGA.net із посиланням на дані в судовому реєстрі.

Підприємство було створене в 1946 році і виготовляло цукерки, карамель, вафлі, печиво, халву. Належало родині колишнього депутата Запорізької міської ради Сергія Пшигоцького.

У 2024 році ЗКФ отримав лише 2,9 млн грн доходу, а збиток становив 88 500 грн.

У передбанкрутному стані підприємство опинилося ще до повномасштабної війни – справу про банкрутство відкрили в січні 2022 року. На початку 2024 року суд затвердив план санації (фінансового оздоровлення), але виконати його не вдалося.

На початку березня 2025 року збори кредиторів вирішили припинити процедуру санації через неможливість відновлення господарської діяльності.

"Відновлення... виробничої діяльності ПрАТ "ЗКФ" унеможливили наступні чинники: обстріли території міста Запоріжжя; постійні планові та позапланові відключення електричної енергії, через які неможливо налагодити стабільний процес виробництва продукції; тривалі та часті повітряні загрози, під час яких працівники повинні знаходитись у сховищі, що зумовлює зупинення виробничих ліній та виробництва, та як наслідок – підвищений вихід браку та збільшення витрат на виготовлення одиниці продукції, оскільки перезапуск лінії потребує додаткових витрат", – зазначено в постанові.