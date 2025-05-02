Росіяни завдали авіаударів по селу на Харківщині

Російські військові завдали авіаударів по селу Цапівка Богодухівського району на Харківщині. Унаслідок ударів постраждала жінка і пошкоджені будинки.

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

За даними слідства, 2 травня близько 11:40 російська армія завдала три авіаційні удари по с. Цапівка Золочівської ОТГ Богодухівського району. Пошкоджено приватні та господарчі будівлі.

Також гострої реакції на стрес зазнала 75-річна жінка.