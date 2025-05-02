Угода про мінерали. Що підписали у Вашингтоні і чи ратифікує документ парламент?
Угода про мінерали. Що підписали у Вашингтоні і чи ратифікує документ парламент?
Росія близька до початку вирішального штурму Слов'янсько-Краматорської агломерації
Росія близька до початку вирішального штурму Слов'янсько-Краматорської агломерації
«В одній камері з убивцями та сепаратисткою»: як утримують цивільних в окупованому Луганську
«В одній камері з убивцями та сепаратисткою»: як утримують цивільних в окупованому Луганську
Петиція із закликом звільнити керівницю Департаменту охорони здоров’я КМДА Гінзбург набрала необхідні для розгляду голоси
Петиція із закликом звільнити керівницю Департаменту охорони здоров’я КМДА Гінзбург набрала необхідні для розгляду голоси
Замах на Стерненка вчинили з вогнепальною зброєю. СБУ розповіла перші деталі про напад
Замах на Стерненка вчинили з вогнепальною зброєю. СБУ розповіла перші деталі про напад
Паралізований КСУ. Чому не призначають нових суддів?
Паралізований КСУ. Чому не призначають нових суддів?
Танкісти на Покровському напрямку: «Заїжджаємо без фар по темному, виїжджаємо по сірому»
Танкісти на Покровському напрямку: «Заїжджаємо без фар по темному, виїжджаємо по сірому»
Чиновники КМДА, яких 25 квітня застали на святкуванні, влаштували свій захід на території режимного об'єкту "Київводоканалу"
Чиновники КМДА, яких 25 квітня застали на святкуванні, влаштували свій захід на території режимного об'єкту "Київводоканалу"
Наслідки масової міграції: уроки Європи для України
Наслідки масової міграції: уроки Європи для України
ГоловнаСуспільствоВійна

Росіяни завдали авіаударів по селу на Харківщині

Постраждала 75-річна жінка.

Росіяни завдали авіаударів по селу на Харківщині
Фото: ДСНС

Російські військові завдали авіаударів по селу Цапівка Богодухівського району на Харківщині. Унаслідок ударів постраждала жінка і пошкоджені будинки.

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

За даними слідства, 2 травня близько 11:40 російська армія завдала три авіаційні удари по с. Цапівка Золочівської ОТГ Богодухівського району. Пошкоджено приватні та господарчі будівлі.

Також гострої реакції на стрес зазнала 75-річна жінка.

  • На Харківщині за минулу добу внаслідок російських обстрілів 1 людина загинула і 1 отримала поранення. 
Теми: , ,
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies