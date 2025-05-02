На Херсонщині на ворожій міні підірвався трактор з гуманітарною допомогою

У Херсонській області трактор, яким везли гуманітарну допомогу, наїхав на російські міни і був пошкоджений, проте вантаж все ж вдалося доправити у прифронтове село.
Про це повідомляє начальник Херсонської ОВА.
Відомо, що днями у Тягинській громаді працівник вирушив до Бургунки з гуманітарним вантажем: хліб, вода, засоби гігієни.
"Щоб уникнути російських дронів, їхав, коли вже стемніло. На розвилці трактор натрапив на російські “лєпєстки”. Через детонацію пошкоджено транспортний засіб та причіп. Дивом водій не постраждав", — інформує очільник ОВА.
Як наголосив Прокудін, попри інцидент, гуманітарний вантаж вдалося доправити і подякував працівнику за сміливість.
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