Уникайте скляних фасадів та не ховайтесь в авто: ДСНС нагадала правила безпеки при обстрілах

Небезпечними можуть бути й підвали, що не обладнані під укриття і мають газові труби.

Державна служба з надзвичайних ситуацій нагадала правила безпеки під час обстрілів. Найкращим методом є перебування в обладнаному укритті. Знайти їх можна в мобільному додатку Дія в розділі "незламність".

Не варто ховатися в автомобілі, оскільки він не захищає від уламків і легко може загорітися. Також краще не ховатися під мостами й естакадами, в торгових центрах, під стінами офісів та будівель зі скляними фасадами.

Крім того, не варто ховатися на складах, у промислових приміщеннях і на будь-якій водоймі.

У підвалах, що не обладнані під укриття, часто проходять водопровідні, газові і електромережі. У разі пошкодження може відбутися затоплення, витік газу чи пожежа.

Якщо під час тривоги ви опинилися в багатоквартирному будинку, де немає укриття, то можна сховатися за двома стінами або в кімнаті без вікон, аби вберегтися, але лише від уламків. Не виходьте на сходовий майданчик у під'їзді, де є вікна. Якщо в будинку є ліфт, то варто перебувати біля шахти – там найміцніша стіна.

Більше про правила безпеки можна дізнатися в освітньому серіалі від ДСНС.