На Харківщині до 15 років ув'язнення засудили російських агентів, які видавали себе за волонтерів

Місцева безробітна та її співмешканець "втемну" випитували у місцевих жителів місце дислокації Сил оборони.

За матеріалами СБУ 15 років тюрми отримала агентурна пара російського ГРУ, яка шпигувала на Харківщині "під легендою" волонтерства.

Про це інформує СБУ.

Фігурантами є місцева безробітна та її співмешканець, які коригували ракетно-бомбові удари РФ по регіону. Для конспірації агенти видавали себе за волонтерів, що допомагають безпритульним тваринам.

Для переконливості "легенди" зрадники облаштували на власному подвір’ї імпровізований притулок. Щоб приховано збирати координати для вогневого ураження, вони шукали інформацію для ворога під виглядом поїздок у пошуках покинутих тварин.

Додаткову інформацію зрадники «втемну» випитували у місцевих жителів, з якими зустрічалися під час "волонтерських" поїздок.

Серед основних цілей, які цікавили ворога, були запасні командні пункти та блокпости Сил оборони, а також медустанови, де перебували на лікуванні поранені воїни.

Контррозвідка СБУ викрила агентурну пару, задокументувала їхні злочини і затримала за місцем проживання біля Харкова у лютому цього року.

За даними слідства, окупанти дистанційно завербували обох зрадників через їхнього односельчанина, який ще з 2014 року воює проти українських військ на сході нашої держави.

За матеріалами Служби безпеки колегія суддів визнала обох агентів винними за ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану).