У Росії фінансисти значно погіршили прогноз щодо дефіциту свого держбюджету на цей рік – очікують трикратний ріст

У своїх оновлених макропрогнозах російський Мінфін також знизив очікуваний рівень вартості бареля нафти з $69,7 до $56, а рівень інфляції збільшив з 4,5% до 7,6%.

Фінансисти держави-агресора Росії оновили прогнозовані оцінки бюджетного дефіциту на у 2025 рік до 1,7% ВВП – це майже втричі більше за попередній прогноз. У цифрах – це понад 3,7 трильйона рублів (близько $45 млрд), передає Головне управління розвідки Міноборони України.

ГУР зазначає, що від’ємний баланс у казні кремля – наслідок злочинної війни проти України, запроваджених проти агресора міжнародних економічних санкцій, а також падіння світових цін на нафту.

У своїх оновлених макропрогнозах російський Мінфін також знизив очікуваний рівень вартості бареля нафти з $69,7 до $56, а рівень інфляції збільшив з 4,5% до 7,6%. Утім в реальності, а не на паперах Кремля, рівень інфляції на Росії вже перевищує 10%, зазначає ГУР.

Таким чином під інфляційним тиском купівельна спроможність російського населення продовжує падати.

Погіршення фінансово-економічного становища на тлі затяжної злочинної війни проти України змушує путінських бухгалтерів та митарів посилювати податковий тиск всередині держави-агресора.

ГУР нагадало, що у 2024 році російський бюджет переписували кілька разів. Початковий дефіцит у 0,9% ВВП зріс до 1,7% до кінця року, що обернулося дірою у 3,485 трлн рублів (понад $42 млрд).

Восени 2025 року кремль планує черговий “блок поправок” до бюджету – схоже, що приховувати поглиблення фінансово-економічних проблем Москві дедалі важче, констатує ГУР.