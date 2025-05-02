Танкісти на Покровському напрямку: «Заїжджаємо без фар по темному, виїжджаємо по сірому»
Танкісти на Покровському напрямку: «Заїжджаємо без фар по темному, виїжджаємо по сірому»
Паралізований КСУ. Чому не призначають нових суддів?
Паралізований КСУ. Чому не призначають нових суддів?
«В одній камері з убивцями та сепаратисткою»: як утримують цивільних в окупованому Луганську
«В одній камері з убивцями та сепаратисткою»: як утримують цивільних в окупованому Луганську
Замах на Стерненка вчинили з вогнепальною зброєю. СБУ розповіла перші деталі про напад
Замах на Стерненка вчинили з вогнепальною зброєю. СБУ розповіла перші деталі про напад
Артилерія в епоху дронів
Артилерія в епоху дронів
Наслідки масової міграції: уроки Європи для України
Наслідки масової міграції: уроки Європи для України
Росія близька до початку вирішального штурму Слов'янсько-Краматорської агломерації
Росія близька до початку вирішального штурму Слов'янсько-Краматорської агломерації
Петиція із закликом звільнити керівницю Департаменту охорони здоров’я КМДА Гінзбург набрала необхідні для розгляду голоси
Петиція із закликом звільнити керівницю Департаменту охорони здоров’я КМДА Гінзбург набрала необхідні для розгляду голоси
Чиновники КМДА, яких 25 квітня застали на святкуванні, влаштували свій захід на території режимного об'єкту "Київводоканалу"
Чиновники КМДА, яких 25 квітня застали на святкуванні, влаштували свій захід на території режимного об'єкту "Київводоканалу"
ГоловнаСуспільствоВійна

У Росії фінансисти значно погіршили прогноз щодо дефіциту свого держбюджету на цей рік – очікують трикратний ріст

У своїх оновлених макропрогнозах російський Мінфін також знизив очікуваний рівень вартості бареля нафти з $69,7 до $56, а рівень інфляції збільшив з 4,5% до 7,6%.

У Росії фінансисти значно погіршили прогноз щодо дефіциту свого держбюджету на цей рік – очікують трикратний ріст
Фото: EPA/UPG

Фінансисти держави-агресора Росії оновили прогнозовані оцінки бюджетного дефіциту на у 2025 рік до 1,7% ВВП – це майже втричі більше за попередній прогноз. У цифрах – це понад 3,7 трильйона рублів (близько $45 млрд), передає Головне управління розвідки Міноборони України.

ГУР зазначає, що від’ємний баланс у казні кремля – наслідок злочинної війни проти України, запроваджених проти агресора міжнародних економічних санкцій, а також падіння світових цін на нафту.

У своїх оновлених макропрогнозах російський Мінфін також знизив очікуваний рівень вартості бареля нафти з $69,7 до $56, а рівень інфляції збільшив з 4,5% до 7,6%. Утім в реальності, а не на паперах Кремля, рівень інфляції на Росії вже перевищує 10%, зазначає ГУР.

Таким чином під інфляційним тиском купівельна спроможність російського населення продовжує падати.

Погіршення фінансово-економічного становища на тлі затяжної злочинної війни проти України змушує путінських бухгалтерів та митарів посилювати податковий тиск всередині держави-агресора.

ГУР нагадало, що у 2024 році російський бюджет переписували кілька разів. Початковий дефіцит у 0,9% ВВП зріс до 1,7% до кінця року, що обернулося дірою у 3,485 трлн рублів (понад $42 млрд).

Восени 2025 року кремль планує черговий “блок поправок” до бюджету – схоже, що приховувати поглиблення фінансово-економічних проблем Москві дедалі важче, констатує ГУР. 
Теми: , , ,
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies