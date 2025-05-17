Росіяни поранили мешканця Томиної Балки на Херсонщині

На Херсонщині унаслідок російського обстрілу Томиної Балки поранень зазнав 57-річний чоловік.

Про це повідомляє Херсонська ОВА.

"До лікарні звернувся житель Томиної Балки, котрий вчора постраждав через атаку російського БпЛА", — ідеться у повідомленні.

57-річний чоловік дістав мінно-вибухову травму та перелом руки. Йому надали необхідну медичну допомогу та призначили амбулаторне лікування.