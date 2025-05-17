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Росіяни поранили мешканця Томиної Балки на Херсонщині

Унаслідок учорашнього обстрілу 57-річний чоловік звернувся із травмами.

Росіяни поранили мешканця Томиної Балки на Херсонщині
обстріли Білозерки
Фото: Херсонська ОВА

На Херсонщині унаслідок російського обстрілу Томиної Балки поранень зазнав 57-річний чоловік.

Про це повідомляє Херсонська ОВА.

"До лікарні звернувся житель Томиної Балки, котрий вчора постраждав через атаку російського БпЛА", — ідеться у повідомленні. 

57-річний чоловік дістав мінно-вибухову травму та перелом руки. Йому надали необхідну медичну допомогу та призначили амбулаторне лікування.
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