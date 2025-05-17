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Cибіга про удар по автобусу на Сумщині: навмисний варварський злочин

Путін продовжує вести війну проти цивільного населення України, заявив голова МЗС.

Cибіга про удар по автобусу на Сумщині: навмисний варварський злочин

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга назвав удар Росії по цивільному автобусу у Сумській області навмисним і варварським злочином.

“Російська армія вбила дев'ятьох людей, серед яких були жінки старшого віку, та поранила інших під час жахливого нападу на цивільний автобус у Сумській області. Навмисний і варварський військовий злочин”, ‒ йдеться у пресрелізі МЗС.Сибіга підкреслив ‒ замість того щоб покласти край вбивствам вже зараз, як пропонують США, Європа, Україна та інші, 

Путін продовжує вести війну проти цивільного населення.

“Не повинно бути жодних ілюзій. Тиск на Москву має бути посилений, щоб покласти край російському терору”, – зазначив головний дипломат України.

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Унаслідок атаки російського дрона по рейсовому автобусу у Білопіллі на Сумщині загинуло 9 людей, ще 4 особи отримали поранення.
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