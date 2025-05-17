Росіяни майже 140 разів атакували північне прикордоння України

Впродовж минулої доби російська армія здійснила 139 обстрілів північного прикордоння України. Пошкоджено об'єкт критичної інфраструктури.

Про це інформує ОК "Північ".

"Впродовж минулої доби попередньо втрат та поранень серед цивільного населення не зафіксовано. Пошкоджено об’єкт критичної інфраструктури, ангар та приватні будинки", — інформують військові.

Всього протягом минулої доби нараховано орієнтовно 138 обстрілів (259 вибухів) із різних видів озброєння по території Чернігівської, Сумської та частини Харківської областей.

Інформація про руйнування, загиблих або поранених серед місцевого населення постійно уточнюється.