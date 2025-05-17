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АТЕШ: росіяни вивезли техніку із військової частини у Севастополі в Криму

У військовій частині залишилися цивільні жінки та люди похилого віку, які займаються прибиранням.

АТЕШ: росіяни вивезли техніку із військової частини у Севастополі в Криму
Фото: "АТЕШ"

Росіяни вивезли техніку із військової частини у тимчасово окупованому Севастополі в Криму. Ймовірно, це пов'язано із нестачею військової техніки на фронті. 

Про це інформує партизанський рух "АТЕШ".

Агенти руху "АТЕШ" зафіксували незвичайні переміщення у пункті постійної дислокації зберігання техніки в Севастополі.

На місці залишилися цивільні жінки та люди похилого віку, які займаються прибиранням. Військової техніки майже немає: лише кілька нових ГАЗів та КАМАЗів.

"Припускаємо, що це пов'язано з нестачею техніки на фронті, і машини, що залишилися, були спрямовані на інші ділянки", — кажуть в "АТЕШ".

Усі дані оперативно передано представникам Сил оборони України.
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