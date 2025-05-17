У лікарні Дортмунда помер український актор та сапер Ярослав Швець

9 травня у лікарні Дортмунда в Німеччині помер 26-річний актор та сапер Ярослав Швець. За декілька днів до цього Ярослав зазнав важких поранень.

Про це повідомив батько Ярослава Швеця і колектив українського фільму "Редакція".

Відомо, що Ярослав Швець зазнав поранень 2 травня, побратими евакуювали Ярослава таперевезли до клініки у Дортмунді.

Батько Ярослава пише: "Тримали кулаки і боялися, що він у своєму дуже важкому стані не витримає шляху з фронту через три країни. Якось нам всім здавалося, що коли стягнув, доїхав, живий — вже його вилікують. Хай довго, хай складно, але буде жити, все буде добре. Все життя попереду…

Але не так все сталося. 09.05.2025 Ярослав помер у клініці в Дортмунді. Йому було 26 років. Пам’ятайте його, мій син віддав найцінніше, що мав. І я також".

Ярослав помер від отриманих поранень 9 травня Ярослав у клініці в Дортмунді. Йому було 26 років.

"Ярослав з’явився у стрічці в невеликій, але яскравій ролі, а поза кадром працював у бригаді піротехніків. Ми пам’ятаємо його як уважного, надійного, щирого і надзвичайно світлого хлопця. Дякуємо тобі, Ярославе, за все — за працю, за доброту, за хоробрість", — йдеться у дописі команди українського фільму "Редакція".