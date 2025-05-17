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Через російські обстріли у Запорізькій області без світла понад 3000 абонентів

Загалом без електроенергії залишаються понад 6 тисяч мешканців області.

Через російські обстріли у Запорізькій області без світла понад 3000 абонентів
Фото: Укренерго

Через російський обстріл у Запорізькій обалсті без світла залишилися майже 3000 абонентів у прифронтових населених пунктах.

Про це повідомляє очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.

"Таким чином, внаслідок ворожих ударів без світла на підконтрольній Україні території залишається понад 6 тисяч абонентів, половина — протягом довгого часу", — каже Федоров. 

Очільник ОВА додає, що енергетики почнуть ліквідацію наслідків, як тільки дозволить безпекова ситуація.

  • Упродовж доби російські окупанти завдали 434 удари по 15 населених пунктах Запорізької області.
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