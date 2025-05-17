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На ТОТ Луганщини засудили австралійця, який воював у ЗСУ

У квітні стало відомо, що справу Дженкінса росіяни передали до суду.

На ТОТ Луганщини засудили австралійця, який воював у ЗСУ
Фото: прокуратура "ЛНР"

У тимчасово окупованому Луганську громадянина Австралії Оскара Дженкінса, який воював на боці України засудили до 13 років колонії суворого режиму.

Про це пише "Суспільне" з посиланням на прокуратуру терористичної організації "ЛНР".

Оскара Дженкінса судили за російським Кримінальним кодексом за статтею про участь найманця у збройному конфлікті.

"З урахуванням позиції державного обвинувача суд засудив Дженкінса до 13 років позбавлення волі з відбуванням покарання у виправній колонії суворого режиму", — повідомила незаконна "прокуратура" 16 травня.

Окупаційний "прокурор" Гліб Михайлов стверджує, що австралієць "визнав провину".

У квітні стало відомо, що справу Дженкінса росіяни передали до суду.

  • Південний окружний військовий суд у Ростові-на-Дону (РФ) засудив мешканців Запорізької області Олега Завгороднього та Федора Трифонова до 24 і 17 років позбавлення волі у справі про начебто підготовку підриву колони російських військових.
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