На ТОТ Луганщини засудили австралійця, який воював у ЗСУ

У тимчасово окупованому Луганську громадянина Австралії Оскара Дженкінса, який воював на боці України засудили до 13 років колонії суворого режиму.
Про це пише "Суспільне" з посиланням на прокуратуру терористичної організації "ЛНР".
Оскара Дженкінса судили за російським Кримінальним кодексом за статтею про участь найманця у збройному конфлікті.
"З урахуванням позиції державного обвинувача суд засудив Дженкінса до 13 років позбавлення волі з відбуванням покарання у виправній колонії суворого режиму", — повідомила незаконна "прокуратура" 16 травня.
Окупаційний "прокурор" Гліб Михайлов стверджує, що австралієць "визнав провину".
У квітні стало відомо, що справу Дженкінса росіяни передали до суду.
- Південний окружний військовий суд у Ростові-на-Дону (РФ) засудив мешканців Запорізької області Олега Завгороднього та Федора Трифонова до 24 і 17 років позбавлення волі у справі про начебто підготовку підриву колони російських військових.