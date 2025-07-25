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Правоохоронці України та Польщі ліквідували транснаціональну наркомережу

Вилучено сотні кілограмів наркотиків.

Правоохоронці України та Польщі ліквідували транснаціональну наркомережу
Фото: прокуратура

Правоохоронні органи України та Республіки Польща провели масштабну міжнародну спецоперацію, в результаті якої викрито транснаціональне організоване угруповання, що налагодило виробництво та збут синтетичних наркотиків у промислових масштабах.

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За процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора встановлено, що до складу злочинної групи входили двоє громадян України та громадянин Латвії, які організували мережу підпільних лабораторій на території обох країн.

У межах спецоперації ліквідовано лабораторію у Польщі, де виготовляли метадон у кристалічній формі. Крім того, ліквідовано вісім мультилабораторій у Польщі та в Україні, де одночасно виготовляли особливо небезпечні наркотичні засоби – метадон, мефедрон та Альфа-ПВП.

Загалом проведено 38 обшуків у місцях виготовлення та зберігання наркотиків, прекурсорів, хімічних реагентів і обладнання, що використовувалося для синтезу. Вилучено великі партії готових наркотичних засобів, прекурсорів, лабораторного обладнання, зброї, засобів зв’язку та готівкових коштів.

Трьом фігурантам повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 307 Кримінального кодексу України (незаконне виробництво та збут наркотичних засобів, вчинене організованою групою). Усіх взято під варту. Обвинувальний акт скеровано до суду. 
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