Правоохоронні органи України та Республіки Польща провели масштабну міжнародну спецоперацію, в результаті якої викрито транснаціональне організоване угруповання, що налагодило виробництво та збут синтетичних наркотиків у промислових масштабах.

За процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора встановлено, що до складу злочинної групи входили двоє громадян України та громадянин Латвії, які організували мережу підпільних лабораторій на території обох країн.

У межах спецоперації ліквідовано лабораторію у Польщі, де виготовляли метадон у кристалічній формі. Крім того, ліквідовано вісім мультилабораторій у Польщі та в Україні, де одночасно виготовляли особливо небезпечні наркотичні засоби – метадон, мефедрон та Альфа-ПВП.

Загалом проведено 38 обшуків у місцях виготовлення та зберігання наркотиків, прекурсорів, хімічних реагентів і обладнання, що використовувалося для синтезу. Вилучено великі партії готових наркотичних засобів, прекурсорів, лабораторного обладнання, зброї, засобів зв’язку та готівкових коштів.

Трьом фігурантам повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 307 Кримінального кодексу України (незаконне виробництво та збут наркотичних засобів, вчинене організованою групою). Усіх взято під варту. Обвинувальний акт скеровано до суду.