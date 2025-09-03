Папа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
Зеленський: фонд програми НАТО PURL для закупівлі Україні зброї поповнений на понад 2 млрд доларів

Україна розраховує на продовження цієї ініціативи.

Зеленський: фонд програми НАТО PURL для закупівлі Україні зброї поповнений на понад 2 млрд доларів
Фото: Офіс президента

Під час спільних заяв з прем'єр-міністром Данії Метте Фредеріксен резидент Володимир Зеленський заявив, що фонд програми НАТО PURL, з коштів якого Україна купує зброю у США, вже поповнено на понад 2 млрд доларів, пише Укрінформ.

"Ми маємо вже понад 2 млрд доларів на закупівлю озброєння у Сполучених Штатів. Ми розраховуємо також на продовження цієї ініціативи. Це перша програма, яка запрацювала після відновлення військової допомоги від Сполучених Штатів", — зазначає Зеленський.

  • PURL – ініціатива під назвою "Пріоритетний перелік потреб України".
  • Пентагон разом із НАТО уже розробляють новий механізм продажу зброї європейським союзникам, які потім передаватимуть її нашій державі.
  • Вартість кожного пакету становить близько 500 мільйонів доларів і призначена для задоволення найнагальніших оперативних потреб України з обладнанням та боєприпасами, що постачаються з американських запасів.
  • До програми долучилися вже десяток європейських країн-партнерів.
