Зеленський: фонд програми НАТО PURL для закупівлі Україні зброї поповнений на понад 2 млрд доларів

Під час спільних заяв з прем'єр-міністром Данії Метте Фредеріксен резидент Володимир Зеленський заявив, що фонд програми НАТО PURL, з коштів якого Україна купує зброю у США, вже поповнено на понад 2 млрд доларів, пише Укрінформ.

"Ми маємо вже понад 2 млрд доларів на закупівлю озброєння у Сполучених Штатів. Ми розраховуємо також на продовження цієї ініціативи. Це перша програма, яка запрацювала після відновлення військової допомоги від Сполучених Штатів", — зазначає Зеленський.