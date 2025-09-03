Зеленський: фонд програми НАТО PURL для закупівлі Україні зброї поповнений на понад 2 млрд доларів

Під час спільних заяв з прем'єр-міністром Данії Метте Фредеріксен резидент Володимир Зеленський заявив, що фонд програми НАТО PURL, з коштів якого Україна купує зброю у США, вже поповнено на понад 2 млрд доларів, пише Укрінформ.
"Ми маємо вже понад 2 млрд доларів на закупівлю озброєння у Сполучених Штатів. Ми розраховуємо також на продовження цієї ініціативи. Це перша програма, яка запрацювала після відновлення військової допомоги від Сполучених Штатів", — зазначає Зеленський.
- PURL – ініціатива під назвою "Пріоритетний перелік потреб України".
- Пентагон разом із НАТО уже розробляють новий механізм продажу зброї європейським союзникам, які потім передаватимуть її нашій державі.
- Вартість кожного пакету становить близько 500 мільйонів доларів і призначена для задоволення найнагальніших оперативних потреб України з обладнанням та боєприпасами, що постачаються з американських запасів.
- До програми долучилися вже десяток європейських країн-партнерів.