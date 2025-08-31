В УДО пояснили, чому Парубій не мав державної охорони

В Управлінні державної охорони (УДО) відреагували на закиди, що колишній спікер Верховної ради України Андрій Парубій, якого вчора вбили у Львові, не мав державної охорони.
Народний депутат Володимир Ар'єв в етері КИЇВ24 заявив, що Парубій незадовго до свого вбивства звертався із заявою про надання йому держохорони, але отримав відмову.
В УДО зазначають, що відомство виконувало задачі виключно в межах законодавства.
Управління держохорони України зазначило, що “відповідно до Статті 6 “Забезпечення безпеки посадових осіб” Закону України “Про державну охорону органів державної влади України та посадових осіб” № 160/98-ВР від 4 березня 1998 року”
у місцях постійного і тимчасового перебування забезпечується безпека:
- Голови Верховної Ради України;
- Прем’єр-міністра України;
- Голови Конституційного Суду України;
- Голови Верховного Суду;
- Першого заступника Голови Верховної Ради України;
- Першого віце-прем’єр-міністра України;
- Міністра закордонних справ України;
- Генерального прокурора;
- Міністра оборони України;
- заступника Голови Верховної Ради України.
Протягом строку повноважень зазначених у цій статті посадових осіб також забезпечується безпека членів їхніх сімей, які проживають разом з ними або супроводжують їх.
Після припинення повноважень зазначені посадові особи забезпечуються державною охороною протягом одного року, крім випадків набрання законної сили обвинувальним вироком щодо них.
- Станом на 17:30 30 серпня вбивцю Андрія Парубія затримати не вдалося. Зазначається, що подія сталася на вулиці Євфремова у Львові. Наразі особу стрільця не встановили.
- Злочин ретельно планували, а сам виконавець готувався до нього. Всього було близько 8 пострілів, стріляли із вогнепальної короткоствольної зброї, однак її не ідентифікували.
- Правоохоронці не пов'язують вбивство Андрія Парубія із вбивством Ірини Фаріон, однак досліджують і "російський слід".
- Також підготовлені матеріали щодо незаконного витоку відео з розслідування в телеграм-канали.