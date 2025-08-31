В УДО пояснили, чому Парубій не мав державної охорони

Відомство виконувало задачі виключно в межах законодавства, заявили в Управлінні.

В Управлінні державної охорони (УДО) відреагували на закиди, що колишній спікер Верховної ради України Андрій Парубій, якого вчора вбили у Львові, не мав державної охорони.

Народний депутат Володимир Ар'єв в етері КИЇВ24 заявив, що Парубій незадовго до свого вбивства звертався із заявою про надання йому держохорони, але отримав відмову.

В УДО зазначають, що відомство виконувало задачі виключно в межах законодавства.

Управління держохорони України зазначило, що “відповідно до Статті 6 “Забезпечення безпеки посадових осіб” Закону України “Про державну охорону органів державної влади України та посадових осіб” № 160/98-ВР від 4 березня 1998 року”

у місцях постійного і тимчасового перебування забезпечується безпека:

Голови Верховної Ради України;

Прем’єр-міністра України;

Голови Конституційного Суду України;

Голови Верховного Суду;

Першого заступника Голови Верховної Ради України;

Першого віце-прем’єр-міністра України;

Міністра закордонних справ України;

Генерального прокурора;

Міністра оборони України;

заступника Голови Верховної Ради України.

Протягом строку повноважень зазначених у цій статті посадових осіб також забезпечується безпека членів їхніх сімей, які проживають разом з ними або супроводжують їх.

Після припинення повноважень зазначені посадові особи забезпечуються державною охороною протягом одного року, крім випадків набрання законної сили обвинувальним вироком щодо них.