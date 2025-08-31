Наша ціль — грубі гроші. Завдати ворогу максимальних збитків
Сьогодні внаслідок обстрілу Херсона росіянами постраждали шестеро чоловіків

Окупанти вдарили по Центральному району міста.

Фото: З відкритих джерел

Сьогодні внаслідок обстрілів росіян постраждали шестеро мешканців Херсона.

Про це повідомили в обласній військовій адміністрації.

Близько 10:00 російські війська вкрили артилерійським вогнем Центральний район обласного центру. 

Під ударами опинився один з медзакладів міста. Внаслідок обстрілу поранення дістав 54-річний чоловік. В нього ‒ уламкове поранення живота. 

Потім стало відомо, що до лікарні доправили чоловіків, 36, 47 та 57 років. В них мінно-вибухові та черепно-мозкові травми й контузії. Один з них дістав уламкові поранення голови та пошкодження плеча. 

Також бригада “екстренки” надала допомогу на місці ще двом чоловікам, 63 та 69 років. Від госпіталізації вони відмовились.

  • Через російську агресію у Херсонській області за минулу добу загинула ще одна людина. Ще вісім осіб отримали пораненням. Російські військові били по критичній та соціальній інфраструктурі.
﻿
