Сьогодні внаслідок обстрілу Херсона росіянами постраждали шестеро чоловіків

Сьогодні внаслідок обстрілів росіян постраждали шестеро мешканців Херсона.

Про це повідомили в обласній військовій адміністрації.

Близько 10:00 російські війська вкрили артилерійським вогнем Центральний район обласного центру.

Під ударами опинився один з медзакладів міста. Внаслідок обстрілу поранення дістав 54-річний чоловік. В нього ‒ уламкове поранення живота.

Потім стало відомо, що до лікарні доправили чоловіків, 36, 47 та 57 років. В них мінно-вибухові та черепно-мозкові травми й контузії. Один з них дістав уламкові поранення голови та пошкодження плеча.

Також бригада “екстренки” надала допомогу на місці ще двом чоловікам, 63 та 69 років. Від госпіталізації вони відмовились.