Прикордонники бригади "Помста" взяли в полон російського окупанта на Луганщині

На Луганщині українські прикордонники бригади "Помста" на чолі зі снайпером підрозділу 23F3 взяли у полон військовослужбовця російської армії.
Про це повідомила пресслужба ДПСУ.
Черговий ворожий штурмовик потрапив до рук наших захисників в районі Серебрянського лісу, який залишається однією з найгарячіших ділянок фронту.
"Захисники не лише щодня відбивають численні спроби штурму з боку ворога, а й демонструють результативність дій – поповнюючи обмінний фонд. Це ще одне підтвердження професійності, злагодженості та мужності українських воїнів, які навіть у найважчих умовах тримають оборону та завдають втрат противнику", - йдеться у коментарі до відео з допитом полоненого окупанта.
- Російські війська продовжують наступ у районі Серебрянського лісництва, використовуючи попередні просування та слабкі місця на ділянці. За даними аналітиків DeepState, противник діє невеликими групами піхоти, які просочуються в глибину території, постійно тиснуть на позиції українських сил і намагаються закріпитися.