Прикордонники бригади "Помста" взяли в полон російського окупанта на Луганщині

На Луганщині українські прикордонники бригади "Помста" на чолі зі снайпером підрозділу 23F3 взяли у полон військовослужбовця російської армії.

Про це повідомила пресслужба ДПСУ.

Черговий ворожий штурмовик потрапив до рук наших захисників в районі Серебрянського лісу, який залишається однією з найгарячіших ділянок фронту.

"Захисники не лише щодня відбивають численні спроби штурму з боку ворога, а й демонструють результативність дій – поповнюючи обмінний фонд. Це ще одне підтвердження професійності, злагодженості та мужності українських воїнів, які навіть у найважчих умовах тримають оборону та завдають втрат противнику", - йдеться у коментарі до відео з допитом полоненого окупанта.