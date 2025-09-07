“Тихий” вбивця: чому можемо не помічати свій підвищений тиск, чим ризикуємо, коли можна обійтися без ліків, а коли – ні
ГоловнаСуспільствоВійна

Прикордонники бригади "Помста" взяли в полон російського окупанта на Луганщині

Черговий ворожий штурмовик потрапив до рук наших захисників в районі Серебрянського лісу. 

Прикордонники бригади "Помста" взяли в полон російського окупанта на Луганщині
Фото: Скриншот відео

На Луганщині українські прикордонники бригади "Помста" на чолі зі снайпером підрозділу 23F3 взяли у полон військовослужбовця російської армії.

Про це повідомила пресслужба ДПСУ.

Черговий ворожий штурмовик потрапив до рук наших захисників в районі Серебрянського лісу, який залишається однією з найгарячіших ділянок фронту.

"Захисники не лише щодня відбивають численні спроби штурму з боку ворога, а й демонструють результативність дій – поповнюючи обмінний фонд. Це ще одне підтвердження професійності, злагодженості та мужності українських воїнів, які навіть у найважчих умовах тримають оборону та завдають втрат противнику", - йдеться у коментарі до відео з допитом полоненого окупанта.

  • Російські війська продовжують наступ у районі Серебрянського лісництва, використовуючи попередні просування та слабкі місця на ділянці. За даними аналітиків DeepState, противник діє невеликими групами піхоти, які просочуються в глибину території, постійно тиснуть на позиції українських сил і намагаються закріпитися.
Теми: , , ,
