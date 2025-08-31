РФ вбила ще двох мешканців Донеччини

Минулої доби росіяни вбили ще двох мешканців Донецької області.
Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.
Люди загинули у Святогірську та Іверському.
“За 30 серпня росіяни вбили 2 жителів Донеччини: у Святогірську та Іверському”, ‒ зазначив очільник ОВА.
Ще 6 людей в області за добу дістали поранення: в Іверському, Констянтинівці і Дружківці.
Загалом з початку вторгнення росіян у Донецькій області вбили 3441 людину і 7922 отримали травми.
“Загальна кількість жертв росіян на Донеччині подана без урахування Маріуполя та Волновахи”, ‒ підкреслив Філашкін.