Протягом минулої доби ворожих ударів зазнали 9 населених пунктів Харківської області.
Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.
Унаслідок обстрілів немає постраждалих.
Ворог вдарив по Харківщині дроном “Герань-2”, дроном “Ланцет”, п’ятьма дронами “Молнія” і чотирма безпілотниками, тип яких встановлюється.
Пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури:
- у Харківському районі пошкоджено паркан (м. Дергачі);
- у Куп'янському районі пошкоджено приватний будинок (с. Курганне);
- в Ізюмському районі пошкоджено приватний будинок (сел. Борова);
- у Богодухівському районі пошкоджено приватний будинок, господарчу споруду (с. Велика Рогозянка).