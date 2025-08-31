Ворог вдарив по Харківщині дроном “Герань-2”, дроном “Ланцет”, п’ятьма дронами “Молнія” і чотирма безпілотниками, тип яких встановлюється.

Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

