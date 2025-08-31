Уряд оновив правила виїзду за кордон чоловікам 18-22 років
Папа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
Що відомо про ракету «Фламінго»?
Кейс Раміни і Розового: як зношуються «стоп-крани» психіки через стрес і травми
Білий дім: Трамп “не радий, але не здивований” нападом на Київ
Унаслідок ударів по столиці – 23 убитих і десятки поранених. Зруйновані і пошкоджені житлові будинки (доповнено)
Трамп назвав "фігнею і показухою" заяви Лаврова про Зеленського
У Львові вбили Андрія Парубія. Нападник втік
Наша ціль — грубі гроші. Завдати ворогу максимальних збитків
РФ обстріляла 9 населених пунктів Харківщини

Пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури.

Протягом минулої доби ворожих ударів зазнали 9 населених пунктів Харківської області.

Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

Унаслідок обстрілів немає постраждалих.

Ворог вдарив по Харківщині дроном “Герань-2”, дроном “Ланцет”, п’ятьма дронами “Молнія” і чотирма безпілотниками, тип яких встановлюється.

Пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури:

  • у Харківському районі пошкоджено паркан (м. Дергачі);
  • у Куп'янському районі пошкоджено приватний будинок (с. Курганне);
  • в Ізюмському районі пошкоджено приватний будинок (сел. Борова);
  • у Богодухівському районі пошкоджено приватний будинок, господарчу споруду (с. Велика Рогозянка).
