ЗМІ: в Індонезії протестувальники увірвалися до будинку міністерки фінансів

Протести у країні тривають через зростання вартості життя та нерівність, що спонукало президента Прабово Субіанто скасувати запланований візит на саміт у Китаї.

ЗМІ: в Індонезії протестувальники увірвалися до будинку міністерки фінансів
Військові на варті біля резиденції міністерки фінансів Шрі Муляні Індраваті в Джакарті, 31 серпня
Фото: Harry Suhartono/Bloomberg

Вночі в Індонезії посилилися протести через зростання вартості життя та нерівність, які тривають вже тиждень, пише Bloomberg з посиланням на місцеві ЗМІ.

Це спонукало президента Прабово Субіанто скасувати заплановану поїздку до Китаю.

Сьогодні зранку протестувальники увійшли до резиденції міністерки фінансів Шрі Муляні Індраваті поблизу Джакарти, але їх відтиснули військовослужбовці. З будинків депутата Ахмада Сахроні та двох інших осіб були вилучені речі. 

Міністерка фінансів Індонезії Шрі Муляні Індраваті
Фото: EPA/UPG
Міністерка фінансів Індонезії Шрі Муляні Індраваті

Протести були спричинені обуренням щодо житлових допомог законодавцям, які майже в 10 разів перевищують мінімальну місячну заробітну плату, та підживлені підвищенням податків, масовими звільненнями та інфляцією, які непропорційно вдарили по індонезійцям з низьким рівнем доходу. 

Смерть водія мотоциклетного таксі Аффана Курніавана, якого збила поліцейська машина під час мітингу, ще більше загострила напруженість.

Фото: EPA/UPG

У суботу ввечері Прабово скасував плани участі у саміті у Китаї, підкресливши все більшу стурбованість уряду демонстраціями.

Президент наказав вжити жорстких заходів проти “анархічних дій”, заявив у суботу в ефірі телебачення начальник Національної поліції Лістьо Сігіт Прабово, виступаючи разом з індонезійським військовим командиром Агусом Субіянто. Посольства в Джакарті, включно з посольствами США, Японії, Австралії та Сінгапуру, випустили попередження для своїх громадян в Індонезії уникати скупчень людей та місць протестів.

Фото: EPA/UPG

У спробі послабити напруженість, Демократична партія боротьби Індонезії та партія “Геріндра” раніше пообіцяли скасувати або переглянути суперечливу щомісячну допомогу на житло у розмірі 50 мільйонів рупій (3030 доларів США) разом з іншими пільгами, які вважаються надмірними.

Фото: EPA/UPG
﻿
