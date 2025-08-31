Вночі ворог атакував Україну 142 безпілотниками, влучили 16 ударних дронів

У ніч на 31 серпня (із 21:00 30 серпня) противник атакував Україну 142-ма ударними БпЛА “Shahed” і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків.

Про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ.

Росіяни запускали дрони з Курська, Міллерового і Приморсько-Ахтарська у РФ та Чауди з окупованого Криму.

Повітряний напад відбивали зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 09:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 126 ворожих БпЛА типу Shahed і дронів-імітаторів різних типів на півночі, півдні та сході країни.

Зафіксовано влучання 16 ударних БпЛА на 10 локаціях і падіння збитих (уламки) на 6 локаціях.