Кейс Раміни і Розового: як зношуються «стоп-крани» психіки через стрес і травми
Папа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
Наша ціль — грубі гроші. Завдати ворогу максимальних збитків
Трамп назвав "фігнею і показухою" заяви Лаврова про Зеленського
Унаслідок ударів по столиці – 23 убитих і десятки поранених. Зруйновані і пошкоджені житлові будинки (доповнено)
Уряд оновив правила виїзду за кордон чоловікам 18-22 років
У Львові вбили Андрія Парубія. Нападник втік
Що відомо про ракету «Фламінго»?
Білий дім: Трамп “не радий, але не здивований” нападом на Київ
Вночі ворог атакував Україну 142 безпілотниками, влучили 16 ударних дронів

ЗСУ збили 126 російські БпЛА.

Вночі ворог атакував Україну 142 безпілотниками, влучили 16 ударних дронів
Знищений БпЛА росіян на Сумщині

У ніч на 31 серпня (із 21:00 30 серпня) противник атакував Україну 142-ма ударними БпЛА “Shahed” і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків.

Про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ.

Росіяни запускали дрони з Курська, Міллерового і Приморсько-Ахтарська у РФ та Чауди з окупованого Криму.

Повітряний напад відбивали зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 09:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 126 ворожих БпЛА типу Shahed і дронів-імітаторів різних типів на півночі, півдні та сході країни.

Зафіксовано влучання 16 ударних БпЛА на 10 локаціях і падіння збитих (уламки) на 6 локаціях.
