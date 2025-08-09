Окупанти скинули вибухівку на цивільне авто на Запоріжжі, люди загинули

Надійшло 21 повідомлення про руйнування будинків, квартир та майна підприємств.

У Запорізькому районі ворог скинув вибухівку з дрона на цивільне авто. Загинули люди.

Про це повідомляє очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.

"російський fpv-дрон влучив у автомобіль, який їхав по території Біленьківської громади. Автівка загорілася. Двоє людей, що були всередині, загинули", — ідеться у повідомленні.

Загалом упродовж доби російські окупанти завдали 585 ударів по 11 населених пунктах Запорізької області. Відомо про руйнування.

"Війська рф здійснили 7 авіаційних ударів по Гуляйполю, Оріхову, Новоданилівці, Білогір’ю, Малинівці", — ідеться у повідомленні.

Ще 415 БпЛА різної модифікації (переважно FPV) атакували Новотавричеське, Юрківку, Кам'янське, Гуляйполе, Щербаки, Новоданилівку, Малу Токмачку, Чарівне.

Також 9 обстрілів з РСЗВ накрили Кам’янське, Щербаки, Новоданилівку, Малинівку, Чарівне. 154 артилерійських удари завдано по території Камʼянського, Гуляйполя, Щербаків, Новоданилівки, Малої Токмачки, Чарівного.

