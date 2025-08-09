«На власні очі бачила, як дівчина вистрибнула з вікна 9-го поверху»: Київ оговтується після масованого обстрілу росіян
Квитки через “Дію”: чому Укрзалізниця порушує наші права?
Kernel виходить з Варшавської біржі: що відбувається з найбільшим агроекспортером України
СБУ заперечує інформацію УП, що детектива НАБУ Магамедрасулова затримали через політичні мотиви
Диригент Вадим Яценко: «Зараз у нашого хору момент буму, але це тимчасово»
​Сіра аграрна діра: як експорт сої та ріпаку перетворився на канал виведення валюти
​На Донеччині затримали 34-річного електрика із Мирнограда, який чекав на окупацію регіону
Папа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
У Раді — скандал через непристойний жест. “ЄС” вимагає покарати нардепа “Батьківщини” Сергія Власенка
За понад 2 млн українців держава зараз платить сімейним лікарям нуль. НСЗУ шукає рішення
ГоловнаСуспільствоВійна

Окупанти скинули вибухівку на цивільне авто на Запоріжжі, люди загинули

Надійшло 21 повідомлення про руйнування будинків, квартир та майна підприємств.

Окупанти скинули вибухівку на цивільне авто на Запоріжжі, люди загинули
Фото: Запорізька ОВА

У Запорізькому районі ворог скинув вибухівку з дрона на цивільне авто. Загинули люди.

Про це повідомляє очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.

"російський fpv-дрон влучив у автомобіль, який їхав по території Біленьківської громади. Автівка загорілася. Двоє людей, що були всередині, загинули", — ідеться у повідомленні. 

Загалом упродовж доби російські окупанти завдали 585 ударів по 11 населених пунктах Запорізької області. Відомо про руйнування.

"Війська рф здійснили 7 авіаційних ударів по Гуляйполю, Оріхову, Новоданилівці, Білогір’ю, Малинівці", — ідеться у повідомленні. 

Ще 415 БпЛА різної модифікації (переважно FPV) атакували Новотавричеське, Юрківку, Кам'янське, Гуляйполе, Щербаки, Новоданилівку, Малу Токмачку, Чарівне.

Також 9 обстрілів з РСЗВ накрили Кам’янське, Щербаки, Новоданилівку, Малинівку, Чарівне. 154 артилерійських удари завдано по території Камʼянського, Гуляйполя, Щербаків, Новоданилівки, Малої Токмачки, Чарівного.

Надійшло 21 повідомлення про руйнування будинків, квартир та майна підприємств.
