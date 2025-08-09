«На власні очі бачила, як дівчина вистрибнула з вікна 9-го поверху»: Київ оговтується після масованого обстрілу росіян
Суспільство

Упродовж доби окупанти майже 80 разів атакували Сумщину, є поранені

За добу із прикордонних громад Сумщини евакуювали ще 12 людей.

Упродовж доби окупанти майже 80 разів атакували Сумщину, є поранені


Російські війська протягом доби, з ранку 8 серпня до ранку 9 серпня, завдали майже 80 ударів по 43 населених пунктах Сумської області. 

Про це повідомляє Сумська ОВА.

Найбільше ворожих атак було зафіксовано у Сумському і Шосткинському районах. Окупанти здійснили близько 10 скидань ВОГ з БПЛА, завдали понад 30 ударів КАБами і 20 ударів із РСЗВ. Також ворог атакував Сумщину FPV-дронами і безпілотниками інших типів.

Зокрема, у Середино-Будській громаді унаслідок скидання ВОГ з ворожого безпілотника поранень зазнав 50-річний чоловік.

У Миколаївській сільській громаді пошкоджені господарча споруда та приватний автомобіль, у Середино-Будській громаді пошкоджений автомобіль.

У Сумській громаді пошкоджені нежитлові будівлі та об’єкти цивільної інфраструктури, у Зноб-Новгородській громаді — адміністративне приміщення і будинок культури.

За добу із прикордонних громад Сумщини евакуювали ще 12 людей.
