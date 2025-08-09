Посадовці з України, Європи та США зустрінуться перед самітом Трампа і Путіна

Видання Axios повідомило, що українські, європейські та американські посадовці мають намір зустрітися цього вікенду у Сполученому Королівстві, щоб обговорити ситуацію щодо урегулювання війни в Україні перед запланованими переговорами Дональда Трампа і Путіна на Алясці.

За інформацією джерел, узгодження позицій було запропоноване у п'ятницю на тлі побоювань, що Сполучені Штати можуть погодитися на умови Кремля, не врахувавши інтереси своїх союзників.

Українські посадовці розповіли журналістам, що не розуміють деталі російської пропозиції, яка передбачає вихід ЗСУ з Донецької області. Також незрозумілою залишається відповідь США на такі вимоги.

Навіть в разі згоди з таким сценарієм, за словами джерел Axios, Президент України Володимир Зеленський повинен буде оголосити проведення референдуму для отримання згоди на територіальні поступки.