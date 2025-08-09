​Сіра аграрна діра: як експорт сої та ріпаку перетворився на канал виведення валюти
​Сіра аграрна діра: як експорт сої та ріпаку перетворився на канал виведення валюти
​На Донеччині затримали 34-річного електрика із Мирнограда, який чекав на окупацію регіону
​На Донеччині затримали 34-річного електрика із Мирнограда, який чекав на окупацію регіону
СБУ заперечує інформацію УП, що детектива НАБУ Магамедрасулова затримали через політичні мотиви
СБУ заперечує інформацію УП, що детектива НАБУ Магамедрасулова затримали через політичні мотиви
«На власні очі бачила, як дівчина вистрибнула з вікна 9-го поверху»: Київ оговтується після масованого обстрілу росіян
«На власні очі бачила, як дівчина вистрибнула з вікна 9-го поверху»: Київ оговтується після масованого обстрілу росіян
Kernel виходить з Варшавської біржі: що відбувається з найбільшим агроекспортером України
Kernel виходить з Варшавської біржі: що відбувається з найбільшим агроекспортером України
Квитки через “Дію”: чому Укрзалізниця порушує наші права?
Квитки через “Дію”: чому Укрзалізниця порушує наші права?
Папа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
ФотоПапа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
У Раді — скандал через непристойний жест. “ЄС” вимагає покарати нардепа “Батьківщини” Сергія Власенка
ВідеоУ Раді — скандал через непристойний жест. “ЄС” вимагає покарати нардепа “Батьківщини” Сергія Власенка
За понад 2 млн українців держава зараз платить сімейним лікарям нуль. НСЗУ шукає рішення
За понад 2 млн українців держава зараз платить сімейним лікарям нуль. НСЗУ шукає рішення
Диригент Вадим Яценко: «Зараз у нашого хору момент буму, але це тимчасово»
Диригент Вадим Яценко: «Зараз у нашого хору момент буму, але це тимчасово»
ГоловнаСуспільствоВійна

Посадовці з України, Європи та США зустрінуться перед самітом Трампа і Путіна

Узгоджувати позиції вирішили у Британії.

Посадовці з України, Європи та США зустрінуться перед самітом Трампа і Путіна
Фото: EPA/UPG

Видання Axios повідомило, що українські, європейські та американські посадовці мають намір зустрітися цього вікенду у Сполученому Королівстві, щоб обговорити ситуацію щодо урегулювання війни в Україні перед запланованими переговорами Дональда Трампа і Путіна на Алясці.

За інформацією джерел, узгодження позицій було запропоноване у п'ятницю на тлі побоювань, що Сполучені Штати можуть погодитися на умови Кремля, не врахувавши інтереси своїх союзників.

Українські посадовці розповіли журналістам, що не розуміють деталі російської пропозиції, яка передбачає вихід ЗСУ з Донецької області. Також незрозумілою залишається відповідь США на такі вимоги. 

Навіть в разі згоди з таким сценарієм, за словами джерел Axios, Президент України Володимир Зеленський повинен буде оголосити проведення референдуму для отримання згоди на територіальні поступки. 
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies