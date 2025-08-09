Квитки через “Дію”: чому Укрзалізниця порушує наші права?
Уранці росіяни завдали ракетного удару по Дніпру, є поранені

На Нікопольщині через російські обстріли є загибла.

Уранці росіяни завдали ракетного удару по Дніпру, є поранені
обстріли Дніпра
Фото: Сергій Лисак

Уранці ворожа армія атакувала Дніпро ракетами. Унаслідок обстрілу троє людей зазнали поранень. 

Про це повідомляє очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

"Постраждали троє людей – 41-річна жінка і чоловіки 21 та 29 років. Їх доправили до лікарні у стані середньої тяжкості. Є руйнування на території підприємства. Потрощені й авто, будівля, що не експлуатувалася. Виникла пожежа", — ідеться у повідомленні. 

Фото: Сергій Лисак

По Нікопольщині агресор застосовував артилерію і БпЛА. Під обстрілами опинилися Нікополь, Мирівська, Марганецька, Покровська – міська та сільська – громади. Відомо про загиблу і постраждалого.

Частково зруйнований приватний будинок, ще 6 – пошкоджені.  Понівечені 2 господарські споруди, лінія електропередач.

За уточненою інформацією, через влучання FPV-дроном по Мирівській громаді вчора ввечері спалахнула господарська споруда. Полум'я рятувальники загасили. Побите авто. 

Під російськими обстрілами опинилася і Межівська громада Синельниківського району. По ній противник влучив безпілотниками. Зайнялися приватний і багатоквартирний будинки. Вогонь приборкали. 
