Kernel виходить з Варшавської біржі: що відбувається з найбільшим агроекспортером України
Диригент Вадим Яценко: «Зараз у нашого хору момент буму, але це тимчасово»
У Раді — скандал через непристойний жест. “ЄС” вимагає покарати нардепа “Батьківщини” Сергія Власенка
​Сіра аграрна діра: як експорт сої та ріпаку перетворився на канал виведення валюти
Квитки через “Дію”: чому Укрзалізниця порушує наші права?
«На власні очі бачила, як дівчина вистрибнула з вікна 9-го поверху»: Київ оговтується після масованого обстрілу росіян
Папа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
​На Донеччині затримали 34-річного електрика із Мирнограда, який чекав на окупацію регіону
СБУ заперечує інформацію УП, що детектива НАБУ Магамедрасулова затримали через політичні мотиви
За понад 2 млн українців держава зараз платить сімейним лікарям нуль. НСЗУ шукає рішення
Війна

За добу Сили оборони ліквідували ще 940 російських окупантів

Від початку повномасштабного вторгнення втрати РФ складають близько 1 062 290 осіб.

За добу Сили оборони ліквідували ще 940 російських окупантів
Фото: скрин відео

Сили оборони за минулу добу ліквідували 940 російських окупантів, знищили 5 ворожих танків та понад 40 артилерійських систем.

Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 9.08.25 орієнтовно склали:

Фото: Генштаб

  • особового складу – близько 1062290 (+940) осіб
  • танків – 11088 (+5) од
  • бойових броньованих машин – 23103 (+1) од
  • артилерійських систем – 31273 (+41) од
  • РСЗВ – 1456 (+0) од
  • засоби ППО – 1204 (+1) од
  • літаків – 421 (+0) од
  • гелікоптерів – 340 (+0)
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 50315 (+147)
  • крилаті ракети – 3555 (+0)
  • кораблі / катери – 28 (+0)
  • підводні човни – 1 (+0)
  • автомобільна техніка та автоцистерни – 57856 (+125)
  • спеціальна техніка – 3936 (+0)

Дані уточнюються.
