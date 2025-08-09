За добу Сили оборони ліквідували ще 940 російських окупантів

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 9.08.25 орієнтовно склали:

Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Сили оборони за минулу добу ліквідували 940 російських окупантів, знищили 5 ворожих танків та понад 40 артилерійських систем.

Від початку повномасштабного вторгнення втрати РФ складають близько 1 062 290 осіб.

