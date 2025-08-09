За добу Сили оборони ліквідували ще 940 російських окупантів

Сили оборони за минулу добу ліквідували 940 російських окупантів, знищили 5 ворожих танків та понад 40 артилерійських систем.
Про це інформує Генштаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 9.08.25 орієнтовно склали:
- особового складу – близько 1062290 (+940) осіб
- танків – 11088 (+5) од
- бойових броньованих машин – 23103 (+1) од
- артилерійських систем – 31273 (+41) од
- РСЗВ – 1456 (+0) од
- засоби ППО – 1204 (+1) од
- літаків – 421 (+0) од
- гелікоптерів – 340 (+0)
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 50315 (+147)
- крилаті ракети – 3555 (+0)
- кораблі / катери – 28 (+0)
- підводні човни – 1 (+0)
- автомобільна техніка та автоцистерни – 57856 (+125)
- спеціальна техніка – 3936 (+0)
Дані уточнюються.