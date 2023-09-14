Україна розраховує, що після 15 вересня європейська сторона скасує обмеження на сільськогосподарську продукцію, - МЗС

Міністерство каже, що під час дії заборони уряди держав, які її підтримують, не врегулювали проблеми своїх фермерів.

15 вересня спливає заборона Європейської комісії на імпорт українських зернових до держав-членів Європейського Союзу. Україна розраховує, що після цієї європейська сторона скасує обмеження на сільськогосподарську продукцію.

Про це йдеться в коментарі Міністерства закордонних справ щодо експорту зернових до ЄС.

"Такий крок дозволить припинити порушення Угоди про асоціацію між Україною та ЄС, а також принципів і норм Єдиного ринку ЄС. Для усунення раніше заявлених застережень зі сторони деяких європейських країн Україна та Єврокомісія провели системну роботу в межах Спільної координаційної платформи", - повідомили у міністерстві.

За даними МЗС, сторони досягли домовленостей про збільшення потужностей Дунайського коридору, перенесення санітарного та фітосанітарного контролю з кордону до країн призначення української продукції, моніторинг врожаю, обсягів зберігання зернових та торговельних потоків на кордоні. Також визначили кроки задля розбудови нових зерносховищ на території ЄС, сформували альтернативні транспортні коридори до Балтійського, Адріатичного та Егейського морів, розпочали роботу з метою запровадження спільного митного контролю між Україною та державами-членами ЄС.

Міністерство закордонних справ зазначило, що аналіз даних та процесів засвідчив - експорт українських зернових не є причиною дестабілізації внутрішнього ринку ЄС. "За час дії заборони Єврокомісії та тривалої відсутності української аграрної продукції проблеми фермерів Словаччини, Польщі, Румунії та Угорщини не були врегульовані на рівні їхніх урядів. Це вказує на наявність зовсім інших чинників ринкового тиску, зокрема глобального коригування цін", - наголосили у МЗС.

Міністерство підкреслило, що конкурентом України на світових ринках зерна є Росія, щодо якої не застосовуються жодні обмеження зернового експорту в ЄС. "Штучно стримуючи експорт української продукції, РФ отримує додаткові умови для міжнародної експансії та ресурси для продовження війни проти України", - наголосили у відомстві.

Міністерство вважає, що "будь-яке рішення, загальноєвропейське або національне, яке і надалі обмежуватиме українських аграрний експорт буде не лише безпідставним та протиправним, але і шкодитиме спільним економічним інтересам України, держав-членів ЄС, Європейського Союзу загалом, а також матиме дестабілізуючий характер на світовий ринок продовольства".

Нагадаємо, напередодні міністр сільського господарства Угорщини Іштван Надь заявив, що його держава домовилася з Румунією, Словаччиною та Болгарією про те, що чотири країни введуть національні заборони на імпорт українського зерна, щоб захистити свої ринки, якщо ЄС не продовжить заборону, яка закінчується 15 вересня

Нині болгарський парламент виступив за відновлення експорту української агропродукції.

Днями уряд Польщі ухвалив резолюцію щодо заборони імпорту зерна з України після 15 вересня. Український прем'єр Денис Шмигаль заявив, що Україна звернеться до арбітражу СОТ, якщо Польща продовжить заборону на імпорт українського збіжжя.