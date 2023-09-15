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Шмигаль впевнений, що до зими вдасться накопичити достатньо вугілля

Це відбудеться за рахунок повернення з ремонту двох блоків АЕС. 

Шмигаль впевнений, що до зими вдасться накопичити достатньо вугілля
Фото: пресслужба кабміну

Міністерство енергетики на нараді з усіма тепловиками і енергетиками, що відбулася 13 вересня, зобовʼязалося наростити запаси вугілля на складах теплоелектростанцій. Хоча зараз прогнозується, що наявного мінімально для зими вистачить.

Про це премʼєр-міністр Денис Шмигаль повідомив у відповідь на запитання LB.ua на зустрічі з журналістами. Він зазначив, що впевнений у зростанні запасів вугілля. 

"Чому буде зростати? Бо включилося сім блоків атомних і буде ще два (вони були на ремонті) – зараз буде накопичення вугілля. Ми в цьому впевнені", – сказав він.

Як відомо, запаси вугілля на складах теплових електростанцій у серпні зменшилися і становлять зараз близько 1,35 млн тонн. Це набагато менше, аніж потрібно для проходження зими – 1,8 млн тонн. 

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