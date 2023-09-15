Шмигаль прогнозує 2024 не менш складним роком для економіки України, аніж нинішній

Наступний рік для української економіки буде не менш складним, ніж нинішній, і, ймовірно, навіть складнішим. Однак Україна має підтримку у вигляді програми Міжнародного валютного фонду.
Це чотирирічна програма, і зараз держава виконує всі необхідні показники. Про це премʼєр-міністр Денис Шмигаль розповів на зустрічі із журналістами.
"Є програма, яка готується зараз Кабінетом міністрів спільно з Єврокомісією – на 50 млрд. 38 млрд – бюджетне фінансування, решта – проєктне", – розповів він.
Ця програма, що має назву Ukrainian facility, розрахована до 2027.
Шмигаль додав, що кінця року уряд буде закривати дефіцит бюджету.
Бюджет 2024 він назвав "близнюком" бюджету 2023. Міжнародні партнери допомогають Україні 18 млрд від ЄС за програмою Ukrainian Facility, а також Україна просить у США 1-1,2 млрд на місяць для дофінансування бюджету.
Міжнародні резерви зараз становлять понад 40 млрд – це рекорд за всі часи незалежності України. Інфляція знизилася до 8,6%.
Нагадаємо, 15 вересня уряд схвалив проєкт бюджету на 2024 рік з власними доходами загального фонду бюджету у 1 трлн 560 млрд грн та видатками загального фонду у 3 трлн 108 млрд грн. Тепер проєкт має розглянути та проголосувати парламент.