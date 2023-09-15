Шмигаль прогнозує 2024 не менш складним роком для економіки України, аніж нинішній

Фото: Соня Кошкіна

Наступний рік для української економіки буде не менш складним, ніж нинішній, і, ймовірно, навіть складнішим. Однак Україна має підтримку у вигляді програми Міжнародного валютного фонду.

Це чотирирічна програма, і зараз держава виконує всі необхідні показники. Про це премʼєр-міністр Денис Шмигаль розповів на зустрічі із журналістами.

"Є програма, яка готується зараз Кабінетом міністрів спільно з Єврокомісією – на 50 млрд. 38 млрд – бюджетне фінансування, решта – проєктне", – розповів він.

Ця програма, що має назву Ukrainian facility, розрахована до 2027.

Шмигаль додав, що кінця року уряд буде закривати дефіцит бюджету.

Фото: пресслужба кабміну

Бюджет 2024 він назвав "близнюком" бюджету 2023. Міжнародні партнери допомогають Україні 18 млрд від ЄС за програмою Ukrainian Facility, а також Україна просить у США 1-1,2 млрд на місяць для дофінансування бюджету.

Міжнародні резерви зараз становлять понад 40 млрд – це рекорд за всі часи незалежності України. Інфляція знизилася до 8,6%.

Нагадаємо, 15 вересня уряд схвалив проєкт бюджету на 2024 рік з власними доходами загального фонду бюджету у 1 трлн 560 млрд грн та видатками загального фонду у 3 трлн 108 млрд грн. Тепер проєкт має розглянути та проголосувати парламент.