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В межах проєкту Laptops For Ukraine до України прибула перша тисяча ноутбуків

Подальша мета - зібрати 50 тис. ноутбуків, планшетів і смартфонів.

В межах проєкту Laptops For Ukraine до України прибула перша тисяча ноутбуків
Фото: Мінцифри

Україна отримала ноутбуки, планшети і телефони від європейців у межах першого етапу кампанії Laptops For Ukraine.

Про це повідомила пресслужба Мінцифри.

“1 000 одиниць техніки прибула до України в межах проєкту Laptops For Ukraine. Це кампанія, запущена DIGITALEUROPE за підтримки Мінцифри та Європейської комісії”, - йдеться у повідомленні.

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Зазначається, що подальша мета - зібрати 50 тис. ноутбуків, планшетів і смартфонів.

В Мінцифри нагадали, що через російську агресію сотні шкіл, лікарень та інших важливих обʼєктів залишилися без звʼязку й доступу до техніки.

Нагадаємо, у березні 2023 року повідомлялось, що за допомогою ініціативи “Ноутбуки для України”, яку підтримує Єврокомісія, було зібрано для відправлення до України 13 тис. додаткових ноутбуків, смартфонів і планшетів.

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