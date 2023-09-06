Росіяни 6 вересня атакували Дніпропетровщину з артилерії та безпілотником

Сьогодні, 6 вересня, було неспокійно у Мирівській громаді і в Нікополі Дніпропетровської області.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

“Вранці вони були під вогнем ворожої артилерії. А вже надвечір агресор атакував районний центр з безпілотника”, - написав Лисак.

Він уточнив, що внаслідок обстрілів минулося без загиблих та постраждалих.

Нагадаємо, сьогодні, 6 вересня, армія РФ вдарила по Костянтинівці на Донеччині. Постраждали 44 особи: 16 загинуло, серед них одна дитина, та 28 травмовано. Серед потерпілих - рятувальник.