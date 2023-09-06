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Росіяни 6 вересня атакували Дніпропетровщину з артилерії та безпілотником

Обстрілами були побиті 5 приватних будинків. 

Росіяни 6 вересня атакували Дніпропетровщину з артилерії та безпілотником
Ілюстративне фото
Фото: Сергій Лисак

Сьогодні, 6 вересня, було неспокійно у Мирівській громаді і в Нікополі Дніпропетровської області.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

“Вранці вони були під вогнем ворожої артилерії. А вже надвечір агресор атакував районний центр з безпілотника”, - написав Лисак. 

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Він уточнив, що внаслідок обстрілів минулося без загиблих та постраждалих. 

Нагадаємо, сьогодні, 6 вересня, армія РФ вдарила по Костянтинівці на Донеччині. Постраждали 44 особи: 16 загинуло, серед них одна дитина, та 28 травмовано. Серед потерпілих - рятувальник.

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