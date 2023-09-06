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​На Харківщині на міні підірвалася вантажівка, постраждали двоє чоловіків

Поліція з’ясовує обставини події.

​На Харківщині на міні підірвалася вантажівка, постраждали двоє чоловіків
Фото: Нацполіція

Уранці 6 вересня в Харківській області на ворожій міні підірвалася вантажівка.

Про це повідомили в поліції Харківщини.

"6 вересня близько 9:00 до відділу поліції № 1 Ізюмського РУП надійшло повідомлення про те, що у Норцівському лісництві поблизу села Норцівка Савинської ТГ попередньо на протитанковій міні підірвався ГАЗ-53", - йдеться в повідомленні.

Водій та пасажир автівки 29 і 25 років отримали тілесні ушкодження та були доставлені до лікарні.

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Поліція з’ясовує обставини події. Вирішується питання щодо внесення даної події до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Нагадаємо, за підрахунками фахівців, 40% території Харківщини є потенційно небезпечною через вибухонебезпечні предмети.

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