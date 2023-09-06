Внаслідок російських обстрілів на Харківщині виникли дві пожежі

За попередніми даними постраждалих немає.

Бійці ДСНС ліквідували у Харківській області дві пожежі, що були спричинені російськими обстрілами.

Про це повідомила пресслужба ДСНС.

Під час російської атаки с. Сінельниково Чугуївського району снаряд поцілив у приватний житловий будинок. Внаслідок цього вогонь розповсюдився на площу понад 50 кв.м.

Також пожежа виникла поблизу м. Вовчанськ, горів сухостій на площі 1 га.

Гасінням пожежі займались вогнеборці місцевої пожежної команди Вільча, яким довелось працювати в умовах повторних обстрілів.

За попередніми даними постраждалих немає.

Нагадаємо, днями внаслідок російського обстрілу спалахнула пожежа у житловому секторі одного з населених пунктів Шосткинського району Сумської області.