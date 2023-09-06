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Російські окупанти обстріляли 9 громад Сумщини

Про постраждалих внаслідок обстрілів не повідомляється.

Російські окупанти обстріляли 9 громад Сумщини
Фото: Сумська обласна прокуратура

Сьогодні, 6 вересня, обстрілів російських окупантів зазнали Юнаківська, Хотінська, Зноб-Новгородська, Краснопільська, Великописарівська, Путивльська, Новослобідська, Свеська та Есманська громади Сумської області. 

Про це повідомила пресслужба Сумської ОВА.

Загалом протягом дня росіяни здійснили 36 обстрілів прикордоння, було зафіксовано 218 вибухів. 

По Путивльській громаді вдарили з РСЗВ та ракетами з вертольоту. Внаслідок обстрілу пошкоджено приватний житловий будинок.

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Новослобідську громаду обстріляли з мінометів, було пошкоджено приватний житловий будинок та ЛЕП. Також з мінометів обстріляли Хотінську та Зноб-Новгородську громади.

Крім того, Великописарівську громаду обстрілювали з артилерії, АГС, СПГ та мінометів.

По Юнаківській громаді вдарили з мінометів та дроном-камікадзе FPV, Краснопільську громаду росіяни обстріляли з мінометів та з артилерії.

Есманську громаду окупанти обстріляли ракетами з вертольоту, а Свеську - з артилерії.

Нагадаємо, сьогодні, 6 вересня, армія РФ вдарила по Костянтинівці на Донеччині. Постраждали 44 особи: 17 загинуло та 27 травмовано. Серед потерпілих - рятувальник.

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