Російські окупанти обстріляли 9 громад Сумщини

Про постраждалих внаслідок обстрілів не повідомляється.

Сьогодні, 6 вересня, обстрілів російських окупантів зазнали Юнаківська, Хотінська, Зноб-Новгородська, Краснопільська, Великописарівська, Путивльська, Новослобідська, Свеська та Есманська громади Сумської області.

Про це повідомила пресслужба Сумської ОВА.

Загалом протягом дня росіяни здійснили 36 обстрілів прикордоння, було зафіксовано 218 вибухів.

По Путивльській громаді вдарили з РСЗВ та ракетами з вертольоту. Внаслідок обстрілу пошкоджено приватний житловий будинок.

Новослобідську громаду обстріляли з мінометів, було пошкоджено приватний житловий будинок та ЛЕП. Також з мінометів обстріляли Хотінську та Зноб-Новгородську громади.

Крім того, Великописарівську громаду обстрілювали з артилерії, АГС, СПГ та мінометів.

По Юнаківській громаді вдарили з мінометів та дроном-камікадзе FPV, Краснопільську громаду росіяни обстріляли з мінометів та з артилерії.

Есманську громаду окупанти обстріляли ракетами з вертольоту, а Свеську - з артилерії.

Нагадаємо, сьогодні, 6 вересня, армія РФ вдарила по Костянтинівці на Донеччині. Постраждали 44 особи: 17 загинуло та 27 травмовано. Серед потерпілих - рятувальник.