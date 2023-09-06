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Держсекретар США Блінкен оголосив про виділення Україні понад мільярда доларів

Йдеться, зокрема, про допомогу у розмінуванні.

Держсекретар США Блінкен оголосив про виділення Україні понад мільярда доларів
Фото: EPA/UPG

США передадуть Україні пакет допомоги на понад мільярд доларів.

Про це держсекретар США Ентоні Блінкен розповів на брифінгу із міністром закордонних справ Дмитром Кулебою.

За словами Блінкена, йдеться, зокрема, про “важливу допомогу з розмінування”. Пакет включає 665 млн доларів для цивільної безпеки. 

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Раніше адміністрація президента США Джозефа Байдена оголосила про додаткову безпекову допомогу Україні вартістю 175 млн доларів. Цей пакет включає, зокрема, обладнання ППО, боєприпаси та снаряди зі збідненим ураном для танків Abrams. 

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