На Хмельниччині місцевого жителя затримали під час встановлення GPS-трекера на опору мосту за завданням ФСБ
На Хмельниччині місцевого жителя затримали під час встановлення GPS-трекера на опору мосту за завданням ФСБ
Помер релігієзнавець Ігор Козловський, який кілька років провів у полоні терористів "ДНР"
Помер релігієзнавець Ігор Козловський, який кілька років провів у полоні терористів "ДНР"
Як ГУР заманило в Україну російський гелікоптер: політ "Синиці"
Як ГУР заманило в Україну російський гелікоптер: політ "Синиці"
Після того як КНУ вирішив відновити навчання “наживо”, з нього звільнилися понад 50 викладачів
Після того як КНУ вирішив відновити навчання “наживо”, з нього звільнилися понад 50 викладачів
У Києві попрощалися з загиблим розвідником Максимом Нікітенком – коханим Марусі Звіробій
У Києві попрощалися з загиблим розвідником Максимом Нікітенком – коханим Марусі Звіробій
Російський пілот Мі-8, що перегнав в Україну вертоліт: вмовляв інших членів екіпажу здатися, але вони побігли в бік кордону
Російський пілот Мі-8, що перегнав в Україну вертоліт: вмовляв інших членів екіпажу здатися, але вони побігли в бік кордону
У Німеччині чоловік скинув з мосту українського хлопчика за те, що той розмовляв українською
У Німеччині чоловік скинув з мосту українського хлопчика за те, що той розмовляв українською
Виплати військовослужбовцям і нова постанова Кабміну. Ні, 30 000 всім не повернуть
Виплати військовослужбовцям і нова постанова Кабміну. Ні, 30 000 всім не повернуть
“Юрик”: що не так із серіалом про облогу Маріуполя та чому він має нас навчити
“Юрик”: що не так із серіалом про облогу Маріуполя та чому він має нас навчити
ГоловнаСуспільствоВійна

Внаслідок російських обстрілів Донеччини загинув цивільний, - прокуратура

Ще двоє мирних мешканців отримали поранення.

Внаслідок російських обстрілів Донеччини загинув цивільний, - прокуратура
Ілюстративне фото
Фото: Ярослав Янушевич у Telegram

Сьогодні, 6 вересня, російські військові обстріляли Новоукраїнку Волноваського району та Торецьк у Донецькій області

Про це повідомила речниця Донецької обласної прокуратури Анастасія Мєдвєдєва.

Зокрема, зранку внаслідок обстрілу з боку РФ Новоукраїнки загинув 61-річний місцевий житель.

 

Підписуйтесь на наш Youtube канал

Пізніше російські війська завдали удару по Торецьку, були поранені 42-річна жінка та 65-річний чоловік, які перебували на вулиці. 

Речниця прокуратури додала, що поранених із осколковими пораненнями доставили до лікарні.

Прокуратура розпочала досудове розслідування за ч. 1 ст. 438 КК України - порушення законів та звичаїв війни.Нагадаємо, сьогодні, 6 вересня, армія РФ вдарила по Костянтинівці на Донеччині. Постраждали 44 особи: 17 загинуло та 27 травмовано. Серед потерпілих - рятувальник.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies