Внаслідок російських обстрілів Донеччини загинув цивільний, - прокуратура

Сьогодні, 6 вересня, російські військові обстріляли Новоукраїнку Волноваського району та Торецьк у Донецькій області.

Про це повідомила речниця Донецької обласної прокуратури Анастасія Мєдвєдєва.

Зокрема, зранку внаслідок обстрілу з боку РФ Новоукраїнки загинув 61-річний місцевий житель.

Пізніше російські війська завдали удару по Торецьку, були поранені 42-річна жінка та 65-річний чоловік, які перебували на вулиці.

Речниця прокуратури додала, що поранених із осколковими пораненнями доставили до лікарні.

Прокуратура розпочала досудове розслідування за ч. 1 ст. 438 КК України - порушення законів та звичаїв війни.Нагадаємо, сьогодні, 6 вересня, армія РФ вдарила по Костянтинівці на Донеччині. Постраждали 44 особи: 17 загинуло та 27 травмовано. Серед потерпілих - рятувальник.