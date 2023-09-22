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Шмигаль назвав ключові питання, які розглянуть на засіданні керівного комітету платформи донорів для України

Потреби швидкого відновлення України залишаються на рівні до $15 млрд.

Шмигаль назвав ключові питання, які розглянуть на засіданні керівного комітету платформи донорів для України
Денис Шмигаль
Фото: kmu.gov.ua

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль озвучив ключові питання, які розглянуть на засіданні Керівного комітету Багатосторонньої координаційної платформи донорів для України.

Про це Шмигаль повідомив на засіданні уряду.

За його словами, засідання відбудеться 26 вересня. До керівного комітету входять союзники із країн G7 та Європейського Союзу, співголовою від України є віцепрем’єр-міністр із відновлення Олександр Кубраков.

Серед основних питань будуть:

  • допомога з фінансуванням дефіциту бюджету. Мова йде про близько $42 млрд;
  • потреби швидкого відновлення на 2024 рік;
  • можливість формування єдиної карти реформ.

Як зазначив глава уряду, потреби швидкого відновлення України залишаються на рівні до $15 млрд. "Цього року було профінансовано лише частину потреб, решта витрат переходять на 2024 рік", - сказав Шмигаль.

Він додав, що Україна розраховує на підтримку міжнародних фінансових організацій та агенцій, зокрема Світового банку, ЄБРР, ЄІБ, USAID, Японського агентства міжнародного співробітництва та інших.

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Нагадаємо, міжвідомча донорська координаційна платформа для відновлення України розпочала роботу цьогоріч у січні.

Перше засідання відбулося у форматі відеоконференції та зібрало чиновників з України, ЄС, країн "Великої сімки" (G7), а також фінансових інститутів, таких як Європейський інвестиційний банк, Європейський банк реконструкції та розвитку, Міжнародний валютний фонд і Світовий банк. 

Напередодні до державного бюджету України надійшов грант від Сполучених Штатів Америки у розмірі 1,25 млрд доларів через Цільовий фонд багатьох донорів Світового банку.

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