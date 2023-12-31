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Внаслідок ворожої атаки дронами у Київській області сталася пожежа на об'єкті критичної інфраструктури

Через падіння уламків виникла пожежа на відкритій території.

Внаслідок ворожої атаки дронами у Київській області сталася пожежа на об'єкті критичної інфраструктури
Фото: скрин відео

Російські війська у ніч на неділю, 31 грудня, атакували Київську область ударними дронами-камікадзе. Через падіння уламків виникла пожежа на відкритій території., – повідомив начальник Київської ОВА Руслан Кравченко.

"В області активно працювали наші сили ППО. Унаслідок атаки на одному з об’єктів критичної інфраструктури через падіння уламків виникла пожежа на відкритій території. Її оперативно ліквідували", – зазначив Кравченко.

Влучань в обʼєкти житлової інфраструктури немає. Жертви та постраждалі відсутні. Оперативні групи продовжують збирати інформацію про наслідки атаки.

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