Сили оборони знищили 960 російських окупантів

Втрати російських військ становлять близько 359 тисяч 230 осіб.

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Впродовж минулої доби Сили оброни знищили ще 960 російських загарбників. Втрати російських військ становлять близько 359 тисяч 230 осіб.

Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 31.12.23 орієнтовно склали:

Фото: Генштаб

особового складу ‒ близько 359 230 (+960) осіб,танків ‒ 5977 (+8) од,бойових броньованих машин ‒ 11070 (+17) од,артилерійських систем – 8464 (+30) од,РСЗВ – 943 (+4) од,засоби ППО ‒ 623 (+2) од,літаків – 329 (+0) од,гелікоптерів – 324 (+0) од,БПЛА оперативно-тактичного рівня – 6591 (+37),крилаті ракети ‒ 1709 (+1),кораблі /катери ‒ 23 (+0) од,підводні човни - 1 (+0) од,автомобільної техніки та автоцистерн – 11292 (+48) од,спеціальна техніка ‒ 1268 (+8)

Дані уточнюються.