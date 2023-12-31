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Сили оборони знищили 960 російських окупантів

Втрати російських військ становлять близько 359 тисяч 230 осіб.

Сили оборони знищили 960 російських окупантів
Фото: Сухопутні війська

Впродовж минулої доби Сили оброни знищили ще 960 російських загарбників. Втрати російських військ становлять близько 359 тисяч 230 осіб.

Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 31.12.23 орієнтовно склали:

Фото: Генштаб

особового складу ‒ близько 359 230 (+960) осіб,танків  ‒ 5977 (+8) од,бойових броньованих машин  ‒ 11070 (+17) од,артилерійських систем  – 8464 (+30) од,РСЗВ  – 943 (+4) од,засоби ППО  ‒ 623 (+2) од,літаків  – 329 (+0) од,гелікоптерів  – 324 (+0) од,БПЛА оперативно-тактичного рівня  – 6591 (+37),крилаті ракети  ‒ 1709 (+1),кораблі /катери  ‒ 23 (+0) од,підводні човни  - 1 (+0) од,автомобільної техніки та автоцистерн  – 11292 (+48) од,спеціальна техніка ‒ 1268 (+8)

Дані уточнюються.

  • За минулу добу на фронті відбулося 54 бойові зіткнення. Українська авіація завдала 11 ударів по районах зосередження ворога.
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