Внаслідок ранкового обстрілу окупаційними військами Херсон залишився без світла та води

Сьогодні вранці Херсон знову опинився під ворожими обстрілами з боку окупованого лівоого берега Дніпра. Внаслідок атаки поранені троє мирних мешканців.
Про наслідки обстрілів повідомили у Херсонській МВА.
Очільник Херсонської МВА Роман Мрочко повідомив, що окупанти атакували Корабельний район Херсона. Відомо про трьох постраждалих.
"Наразі відомо про трьох поранених у Херсоні внаслідок "братських привітань" з лівого берега. Чоловіки 52 і 55 років та 71-річна жінка ушпиталені з травмами різного ступеня тяжкості. Усі троє отримали поранення під час ворожого обстрілу Корабельного району міста", ідеться у повідомленні.
Відомо, що внаслідок атаки виникли проблеми із водо- та електропостачанням. На місці працюють всі відповідні служби.
- Впродовж доби російські війська 10 разів обстріляли населені пункти Херсонської міської територіальної громади та використали для цього 30 снарядів. Внаслідок атаки загинули двоє мирних жителів.