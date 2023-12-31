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Внаслідок ранкового обстрілу окупаційними військами Херсон залишився без світла та води

Поранень зазнали троє цивільних.

Внаслідок ранкового обстрілу окупаційними військами Херсон залишився без світла та води
Фото: Херсонська обласна прокуратура

Сьогодні вранці Херсон знову опинився під ворожими обстрілами з боку окупованого лівоого берега Дніпра. Внаслідок атаки поранені троє мирних мешканців. 

Про наслідки обстрілів повідомили у Херсонській МВА.

Очільник Херсонської МВА Роман Мрочко повідомив, що окупанти атакували Корабельний район Херсона. Відомо про трьох постраждалих.

"Наразі відомо про трьох поранених у Херсоні внаслідок "братських привітань" з лівого берега. Чоловіки 52 і 55 років та 71-річна жінка ушпиталені з травмами різного ступеня тяжкості. Усі троє отримали поранення під час ворожого обстрілу Корабельного району міста", ідеться у повідомленні.

Відомо, що внаслідок атаки виникли проблеми із водо- та електропостачанням. На місці працюють всі відповідні служби.

  • Впродовж доби російські війська 10 разів обстріляли населені пункти Херсонської міської територіальної громади та використали для цього 30 снарядів. Внаслідок атаки загинули двоє мирних жителів.
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