Внаслідок ранкового обстрілу окупаційними військами Херсон залишився без світла та води

Сьогодні вранці Херсон знову опинився під ворожими обстрілами з боку окупованого лівоого берега Дніпра. Внаслідок атаки поранені троє мирних мешканців.

Про наслідки обстрілів повідомили у Херсонській МВА.

Очільник Херсонської МВА Роман Мрочко повідомив, що окупанти атакували Корабельний район Херсона. Відомо про трьох постраждалих.



"Наразі відомо про трьох поранених у Херсоні внаслідок "братських привітань" з лівого берега. Чоловіки 52 і 55 років та 71-річна жінка ушпиталені з травмами різного ступеня тяжкості. Усі троє отримали поранення під час ворожого обстрілу Корабельного району міста", ідеться у повідомленні.

Відомо, що внаслідок атаки виникли проблеми із водо- та електропостачанням. На місці працюють всі відповідні служби.