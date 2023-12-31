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Російська армія атакувала житлові квартали Донеччини з усіх видів зброї: від ракет «Іскандер» до БпЛА

Внаслідок обстрілів загинули четверо людей, ще 12 зазнали поранень.

Російська армія атакувала житлові квартали Донеччини з усіх видів зброї: від ракет «Іскандер» до БпЛА
Фото: Національна поліція України

Окупанти завдали 20 ударів по житлових кварталах Донецької області. Ворог використав усі види зброї: від авіації та ракет «Іскандер» до реактивної артилерії й БПЛА. Внаслідок влучань четверо людей загинули, 12 – отримали поранення. 

Про це повідомили у поліції Донецької області.

Під ворожим вогнем опинилися міста Авдіївка, Курахове, Селидове, селище Вишневе, села Бердичі, Ласточкине, Новоукраїнка, Олександро-Калинове, Острівське, Прогрес.

Руйнувань зазнали 48 житлових будинків, лікарня, навчальний заклад, адмінбудівлі, критична інфраструктура.Російський авіаудар по Авдіївці забрав життя цивільної особи. Пошкоджено приватні оселі.

«Три ракетних удари, зокрема з ОТРК «Іскандер-М», росія завдала по Селидовому - вбила двох мирних мешканців, ще 12 людей поранені. Руйнувань зазнали 38 приватних і п’ять  багатоквартирних будинків, навчальний заклад, адмінбудівля», – зазначили у поліції.

Внаслідок артилерійського обстрілу села Прогрес загинула людина.

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