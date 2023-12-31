Кількість загиблих у Києві через російську атаку зросла до 23 осіб

Станом на 13:00 рятувальники дістали тіло ще однієї жертви внаслідок масованої атаки на Київ 29 грудня. У КМВА повідомили, що кількість загиблих зросла до 23 осіб.

"Ще одне тіло. Вже 23 вбитих киянина. Пошуково-рятувальна операція не зупиняється ні на мить", – ідеться у повідомленні.

Масована атака на Київ 29 грудня стала найбільшою за кількістю жертв серед мирних мешканців. 1 січня у Києві оголосили днем жалоби.