Внаслідок російської атаки по Херсону загинув підліток, ще одна дитина у важкому стані

Російські терористи знову завдали ударів по Херсону. Внаслідок обстрілу загинув 14-річний хлопчик, ще одна дитина у вкрай важкому стані.

Про це повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

"ворог ударив по Херсону. У цей час поблизу магазину були діти. 14-річний хлопчик загинув на місці. 9-річний хлопчик у вкрай важкому стані. У нього черепно-мозкова травма. Лікарі борються за його життя. російські нелюди вчергове показали свою справжню суть", – зазначив Прокудін.