Внаслідок російської атаки по Херсону загинув підліток, ще одна дитина у важкому стані

Російські терористи знову завдали ударів по Херсону. Внаслідок обстрілу загинув 14-річний хлопчик, ще одна дитина у вкрай важкому стані.
Про це повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.
"ворог ударив по Херсону. У цей час поблизу магазину були діти. 14-річний хлопчик загинув на місці. 9-річний хлопчик у вкрай важкому стані. У нього черепно-мозкова травма. Лікарі борються за його життя. російські нелюди вчергове показали свою справжню суть", – зазначив Прокудін.
- Російські війська зранку 31 грудня обстріляли з артилерії Херсон. У Херсонській ОВА повідомили про сімох поранених.
- 30 грудня під обстріл потрапив житловий будинок обласного центру. В результаті ворожої атаки дві людини загинули.
- Росіяни постійно обстрілюють Херсон і область з окупованої території. Сили оборони в листопаді змогли закріпитися на деяких позиціях на лівобережжі, аби відсунути ворога якомога далі та убезпечити мирних від постійних ударів.