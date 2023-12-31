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Внаслідок російської атаки по Херсону загинув підліток, ще одна дитина у важкому стані

Росія продовжує терористичні обстріли Херсона.

Внаслідок російської атаки по Херсону загинув підліток, ще одна дитина у важкому стані
Закривавлена іграшка з вокзалу Краматорська, яка стала сумним символом злочинів РФ
Фото: Роман Кулик

Російські терористи знову завдали ударів по Херсону. Внаслідок обстрілу загинув 14-річний хлопчик, ще одна дитина у вкрай важкому стані.

Про це повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

"ворог ударив по Херсону. У цей час поблизу магазину були діти. 14-річний хлопчик загинув на місці. 9-річний хлопчик у вкрай важкому стані. У нього черепно-мозкова травма. Лікарі борються за його життя. російські нелюди вчергове показали свою справжню суть", – зазначив Прокудін. 

  • Російські війська зранку 31 грудня обстріляли з артилерії Херсон. У Херсонській ОВА повідомили про сімох поранених.
  • 30 грудня під обстріл потрапив житловий будинок обласного центру. В результаті ворожої атаки дві людини загинули.
  • Росіяни постійно обстрілюють Херсон і область з окупованої території. Сили оборони в листопаді змогли закріпитися на деяких позиціях на лівобережжі, аби відсунути ворога якомога далі та убезпечити мирних від постійних ударів.
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