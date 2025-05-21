У Смузі Гази заявили про щонайменше 19 загиблих внаслідок нічних ізраїльських ударів

Також повідомляється про десятки поранених унаслідок ударів.

Унаслідок нічних ізраїльських ударів у Смузі Гази загинуло щонайменше 19 людей, зокрема семиденна дитина ‒ на тлі посилення тиску світу на Ізраїль через новий військовий наступ.

Про це пише France24 з посиланням на Агентство цивільної оборони Гази, яке контролює ХАМАС.

Також повідомляється про десятки поранених унаслідок ударів.

“Наші екіпажі перевезли 19 загиблих, більшість з яких діти, та десятки поранених після авіанальотів, здійснених ізраїльськими військовими літаками в різних районах сектора Газа минулої ночі та рано сьогодні», – сказав речник цивільної оборони Махмуд Бассал, назвавши імена кількох жертв, зокрема новонародженого.

Голова дипломатії ЄС Кая Каллас заявила, що Європейський Союз перегляне пакт, так звана угоду про асоціацію, що регулює його політичні та економічні зв'язки з Ізраїлем, через “катастрофічну” ситуацію у Смузі Гази.