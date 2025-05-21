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У Смузі Гази заявили про щонайменше 19 загиблих внаслідок нічних ізраїльських ударів

Також повідомляється про десятки поранених унаслідок ударів.

У Смузі Гази заявили про щонайменше 19 загиблих внаслідок нічних ізраїльських ударів
Фото: EPA/UPG

Унаслідок нічних ізраїльських ударів у Смузі Гази загинуло щонайменше 19 людей, зокрема семиденна дитина ‒ на тлі посилення тиску світу на Ізраїль через новий військовий наступ.

Про це пише France24 з посиланням на Агентство цивільної оборони Гази, яке контролює ХАМАС.

Також повідомляється про десятки поранених унаслідок ударів.

“Наші екіпажі перевезли 19 загиблих, більшість з яких діти, та десятки поранених після авіанальотів, здійснених ізраїльськими військовими літаками в різних районах сектора Газа минулої ночі та рано сьогодні», – сказав речник цивільної оборони Махмуд Бассал, назвавши імена кількох жертв, зокрема новонародженого.

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Голова дипломатії ЄС Кая Каллас заявила, що Європейський Союз перегляне пакт, так звана угоду про асоціацію, що регулює його політичні та економічні зв'язки з Ізраїлем, через “катастрофічну” ситуацію у Смузі Гази.
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