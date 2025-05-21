У Японії міністр пішов у відставку через недоречний коментар щодо рису

Ето потрапив під шквал критики після заяви, що йому “ніколи не доводилося купувати рис” на тлі дефіциту продукту у країні.

Міністр сільського господарства Японії Таку Ето оголосив про свою відставку після негативної реакції на недоречний коментар щодо рису, пише DW.

На початку цього тижня Ето потрапив під шквал критики після заяви, що йому “ніколи не доводилося купувати рис”, бо отримував рис від прихильників. Це зауваження викликало обурення громадськості на тлі дефіциту рису в країні та зростання цін.

Рис є основним продуктом харчування в Японії, і коментар Ето зачепив за живе мешканців країни, де роздрібні ціни на рис подвоїлися з минулого року.

“Я зробив вкрай недоречне зауваження в той час, коли громадяни страждають від зростання цін на рис”, – сказав Ето журналістам після подання заяви про відставку.

Уряд з березня вжив заходів для стримування зростання цін, зокрема вивільнення тонн рису зі своїх екстрених запасів, але ці зусилля поки що не дали результатів.

Громадська підтримка прем'єр-міністра Ісіби Сіґеру також різко знизилася. Згідно з опитуванням Kyodo News, опублікованим у неділю, його рейтинг схвалення знизився до 27,4% порівняно з 32,6% попереднього місяця. Те саме опитування показало, що 87,1% респондентів вважають реакцію уряду на зростання цін на рис неадекватною.