Прем'єр Польщі анонсував урядові зміни

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що після завершення виборчого процесу та обрання нового президента країни в уряді відбудуться певні перестановки.

Як пише "Європейська правда", політик планує у червні провести перемовини зі своїми партнерами з коаліції, щоб розпочати "реконструкцію" уряду. Кабінет міністрів після цих змін має стати "меншим, компактнішим та ефективнішим".

"Не всі мають підстави радіти, атмосфера для деяких охолоне", - додав Туск, не розкриваючи імен тих його колег, на яких чекає відставка.