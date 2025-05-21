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Рубіо на слуханнях у Сенаті заперечив "відчуження Америки від світу"

США залишатимуться надавачем гуманітарної допомоги номер один.

Рубіо на слуханнях у Сенаті заперечив "відчуження Америки від світу"
Державний секретар США Марко Рубіо
Фото: EPA/UPG

Державний секретар США Марко Рубіо під час сенатських слухань заперечив звинувачення на адресу адміністрації Дональда Трампа в тому, що відбувається "відчуження Америки від світу".

Як пише Reuters, чиновник стверджує, що за 18 тижнів своєї роботи відвідав 18 країн, і це "не виглядає як відчуження". 

Сенатор від демократів Кріс Ван Голлен запитав очільника американської дипломатії, чому він та його колеги "відвернулися від геноциду в Судані, вигадали інший в Південній Африці, кинули Україну під автобус і дозволяєте Путіну гратися із собою". За версією Рубіо, останнє твердження не відповідає дійсності, бо "Росія не отримала жодної поступки" за час зусиль щодо урегулювання російсько-української війни.

У відповідь на критику скорочення міжнародної допомоги чиновник заявив, що США залишатимуться "номером один у світі за обсягом гуманітарних проєктів".

Низка демократів висловили розчарування тим, що підтримали кандидатуру Рубіо, сподіваючись, що він "стримає Трампа". Держсекретар парирував тим, що шкодування з боку політичних опонентів - "найвища оцінка його роботі".
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