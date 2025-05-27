"Переможець" скасованих виборів президента Румунії пішов з політики

Ультраправий румунський політик Келін Джорджеску, який був оголошений переможцем першого туру президентських виборів, проте згодом втратив цей статус через скасування підсумків голосування, оголосив про припинення кар'єри у державництві.

У зверненні на своїй Facebook-сторінці Джорджеску заявив, що "не має бажання обіймати будь-яку посаду у Румунії за нинішньої ситуації". Він також відкинув ймовірність роботи на чолі будь-якої партії, пообіцявши відмовитися від усіх можливих пропозицій заради сім'ї, яка потребує його уваги.

"Я обираю бути пасивним спостерігачем суспільного життя", - додав Джорджеску.