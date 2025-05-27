"Переможець" скасованих виборів президента Румунії пішов з політики

Ультраправий румунський політик Келін Джорджеску, який був оголошений переможцем першого туру президентських виборів, проте згодом втратив цей статус через скасування підсумків голосування, оголосив про припинення кар'єри у державництві.
У зверненні на своїй Facebook-сторінці Джорджеску заявив, що "не має бажання обіймати будь-яку посаду у Румунії за нинішньої ситуації". Він також відкинув ймовірність роботи на чолі будь-якої партії, пообіцявши відмовитися від усіх можливих пропозицій заради сім'ї, яка потребує його уваги.
"Я обираю бути пасивним спостерігачем суспільного життя", - додав Джорджеску.
- 24 листопада 2024 у Румунії відбувся перший тур виборів президента.
- Із 13 кандидатів більшість голосів отримав ультраправий антиукраїнський політик Келін Джорджеску, який балотувався як незалежний кандидат.
- На початку грудня Конституційний суд Румунії скасував підсумки першого туру президентських виборів через заяви спецслужб про "гібридну атаку" Росії.
- 17 січня Вищий касаційний суд Румунії відхилив апеляцію Джорджеску у справі про скасування президентських виборів.
- У березні йому заборонили балотуватися на повторні вибори.
- Зрештою перемогу після двох турів голосування здобув проукраїнський кандидат Нікушор Дан.