МЗС України підтримало територіальну цілісність Гаяни

Венесуела зазіхає на дві третини сусідньої держави.

Міністерство закордонних справ України у мережі X оприлюднило заяву щодо підтримки територіальної цілісності південноамериканської республіки Гаяна.

У відомстві наголосили, що вважають незаконними спроби венесуельського режиму організувати в регіоні Ессекібо фіктичні вибори. "Деструктивні кроки венесуельського диктатора є прямим наслідком того, як його союзник Росія нищить міжнародний порядок", - підкреслили у МЗС.

Самопроголошений президент Венесуели Ніколас Мадуро зазіхає на багатий нафтою та іншими природними ресурсами регіон Ессекібо, який складає близько двох третин міжнародно визнаної території Гаяни.

У неділю Венесуела провела "вибори" посадовців у регіоні, оголосивши першого "губернатора Ессекібо". Насправді на території регіону не було відкрито жодної дільниці.